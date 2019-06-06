中職／高國慶邀布雷當打擊教練　布雷：不排除任何可能

▲高國慶為布雷披上統一球衣 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／台北報導

統一獅是中職30年來唯一從未換過經營者的隊伍，他們也在今年舉辦「榮耀30」主題日，特別邀請過去知名洋將回台與球迷見面，6日布雷、王漢抵台，統一獅還邀請老隊友高國慶、曾智偵同台，高國慶表示，當年因為有布雷，所以讓我們獅隊球風變得更暴力，很希望找他回來當打擊教練。布雷笑說：「不排除任何可能性。」

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布雷在中職生涯3年，敲出66發全壘打，累積0.316/0.396/0.611的打擊三圍，2007、2008年分別以單季33轟、24轟拿下全壘打王，締造無數「布雷障礙」。

談到布雷，高國慶認為，不僅僅是他自己，當時統一獅所有球員都把他視為偶像，「很高興偶像可以在現場表現、比賽給我們看，也是因為他統一球風才會改變，讓我們攻擊變得更暴力，因為我們看到布雷都會模仿，就連7、8、9棒都會想要跟布雷一樣，所以我真的很感謝布雷。」

「現場有沒有合約書」高國慶笑說：「很想要請他當打擊教練，但他現在在多明尼加生活過得不錯，重心放在小孩身上，要留下他應該難度很高，球隊可能要開很高的價碼。」

週末統一獅邀請布雷回到台南球場與球迷見面，屆時布雷也會跟統一老戰友們打招呼，高國慶希望大家看到布雷能喚起回憶，他說：「回想起我們好的時候，我們不管遇到什麼低潮都能走出來，變成勇猛的獅隊，希望他可以喚起我們球員的一些回憶。」