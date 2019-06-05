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金鶯隊史首位3響砲捕手！薩法里諾齊名「老虎先生」

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▲金鶯捕手薩法里諾（Pedro Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯捕手薩法里諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

金鶯捕手薩法里諾（Pedro Severino）5日（台灣時間）面對遊騎兵，單場敲出3發全壘打，是金鶯隊史首次有捕手完成3響砲，也是大聯盟歷史第36次捕手3響砲，更締造一項70多年來無人達成的紀錄。

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金鶯首局靠著史密斯（Dwight Smith Jr.）3分砲、薩法里諾（Pedro Severino）陽春砲，背靠背開轟攻下4分，1局下遊騎兵開路先鋒秋信守，咬中金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）一顆91.5英里四縫線，掃出中外野大牆追到1比4落後，達成200轟里程碑。

7局上史密斯敲出安打，薩法里諾再度開砲，幫助金鶯取得11比4領先。7、8兩局遊騎兵各拿1分，9局上薩法里諾再開轟，即便遊騎兵9局下狂攻6分，但最終金鶯靠著薩法里諾單場3響砲以及史密斯單場6打點，終場以12比11擊敗遊騎兵。

薩法里諾不僅成為隊史首位3響砲捕手，更是大聯盟史上第36次、34位3響砲捕手，其中名人堂捕手班奇(Johnny Bench)、卡特(Gary Carter)都曾2度單場3響砲。

薩法里諾生涯前138場比賽僅9轟，5日在他生涯第139場出賽，單場敲出3轟，也讓他本季全壘打數來到8轟。過去大聯盟生涯超過125場出賽，但全壘打數未破10位數的打者中，能夠敲出單場3響砲的只有1955年的名人堂球員「老虎先生」卡萊恩（Al Kaline）。

關鍵字： 大聯盟金鶯三響砲薩法里諾
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