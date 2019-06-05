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不斷更新／彭政閔、張志豪連續安打　兄弟3比2超前富邦

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▲▼中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟5日面對富邦悍將，派出艾迪頓先發迎戰伍鐸，兄弟3局下靠吳東融安打追平比數，4局下陳子豪、彭政閔、張志豪接連安打，以3比2超前。

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1局上張正偉打出二壘滾地球遭刺殺，王正棠打出二壘安打，胡金龍右外野飛球遭接殺，王正棠上到三壘，林益全二壘安打，幫助富邦先馳得點，蔣智賢打出投手正面軟弱滾地球出局。

▲▼ 0601 中華職棒富邦對桃猿-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

1局下王威晨左外野飛球超接殺，吳東融遭到觸身球保送，周思齊游擊滾地球遭刺殺，吳東融上二壘，再靠著暴投上三壘，林智勝中外野飛球遭接殺。

2局上林哲瑄左外野飛球遭接殺，高孝儀敲出游擊滾地球，靠著王勝偉失誤上壘，李宗賢三壘滾地球出局，高孝儀上到三壘，方克偉敲出安打，富邦再添1分，張正偉左外野飛球遭接殺。

▲▼中華職棒富邦對桃猿-方克偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲方克偉。（圖／記者黃克翔攝）

2局下陳子豪內野飛球遭接殺，彭政閔吞下三振，張志豪左外野飛球遭接殺。

3局上王正棠二壘滾地球遭刺殺，胡金龍左外野飛球遭接殺，林益全三壘滾地球出局。3局下黃鈞聲敲出投手正面飛球遭接殺，王勝偉敲出游擊方向穿越安打，王威晨內野安打，接著發動雙盜壘，1出局二三壘有人，吳東融安打，幫助兄弟追平比數，周思齊敲出二壘平飛球遭接殺，吳東融來不及回壘，形成雙殺。

▲▼ 0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-吳東融。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳東融。（圖／記者黃克翔攝）

4局上蔣智賢左外野飛球遭接殺，林哲瑄游擊飛球遭接殺，高孝儀二壘滾地球遭刺殺。4局下林智勝游擊滾地球遭刺殺，陳子豪、彭政閔、張志豪敲出安打，兄弟拿下超前分，黃鈞聲游擊滾地球，張志豪遭到刺殺，黃鈞聲靠野手選擇上壘，王勝偉投手正面滾地球，伍鐸接球後觸殺打者。

▲▼中信兄弟,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）

5局上李宗賢敲中外野飛球遭接殺，方克偉吞下三振，張正偉敲內野安打

關鍵字： 中信兄弟中華職棒富邦悍將
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