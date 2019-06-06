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中職／想跟王漢一樣成為紫卡投手？王漢：先好好讀書

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▲高國慶、布雷、王漢、曾智偵 。（圖／統一獅提供）

▲布雷、王漢 。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台北報導

統一獅傳奇洋將王漢、布雷6日清晨搭機抵台，這是王漢20年來首度踏上台灣這塊土地，布雷也不斷提到，自己已經11年沒來台灣了。許多年輕球迷根本沒看過王漢投球，對於王漢的認識，可能都是從網路遊戲數據，王漢表示，希望小朋友先好好讀書，也許將來有一天你也能成為「紫卡球員」。

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網路遊戲「全民打棒球」中有著中職歷年所有球員的數據，「上古神獸」王漢1993年加入，隨即拿下中職單季最多的22勝，每年投球局數都超過200局，生涯3年就有56勝、防禦率2.14成績。「轟天雷」布雷2007年締造單季33轟、連續7場開轟的布雷障礙，當然他們都是遊戲中最高等級的紫卡。

許多年輕一代沒看過王漢霸氣的投球、布雷豪邁的打擊，從遊戲中認識到他們。王漢首先跟小朋友說：「要先在學校好好念書，若是願意從事這項運動，打從心裡喜歡這項運動，那就要非常努力，天曉得你以後也能成為遊戲裡重要角色。」

布雷先感謝大家在遊戲裡挑中他，他說：「我也希望大家要先好好用功，但棒球是不能掌握的，不管怎樣，若是想要就必須非常努力，說不定你可以到大聯盟，也可能成為棒球明星。」

關鍵字： 統一獅中華職棒王漢布雷
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