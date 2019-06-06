中職／球迷清晨機場迎接上古神獸！王漢：兄弟象會怕我

▲王漢與曾智偵 。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台北報導

統一獅傳奇洋將王漢、布雷6日清晨搭機抵台，在桃園機場看見大批球迷，讓布雷驚呼：「簡直不可置信，這麼早的時間、這麼遠的機場，竟然有這麼多球迷，他們到底是多早就要到了啊！」他和王漢兩人也在機場花了許多時間幫球迷簽名，王漢說：「很開心回到台灣，這裡的人都很友善，我也懷念這裡的食物，等不及晚上要去逛夜市了。」

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這次統一為王漢、布雷舉辦來台記者會，也邀請過去搭檔曾智偵、高國慶擔任特別嘉賓，記者會的場地在台北小巨蛋囍宴軒，也就是過去的台北市立棒球場，談到台北市立棒球場，也勾起王漢許多回憶：「常常在這裡對上兄弟象，我記得我的第一勝就是對兄弟，兄弟是很好的隊伍，但是他們看到我和曾智偵的搭檔，他們還是會害怕。」

王漢生涯首勝是在1993年3月21日新竹棒球場，面對兄弟象完投9局失1分拿下，生涯對戰兄弟象16場先發，其中9場完投，還有4場後援，拿下10勝7敗1救援，防禦率3.08。

談到台北市立棒球場，也勾取曾智偵許多回憶，他說：「這裡孕育太多選手了，當時球迷搶不到票，全都爬到樹上、鐵塔上看球，當時的榮景，到現在都還印象深刻，我家到現在都還放著台北球場要除役時的紅土。」