日職／王柏融得點圈打擊敲安打賺打點　火腿1局1比0養樂多

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士6日與養樂多燕子交手，由加藤貴之對上小川泰弘，王柏融擔任火腿先發第5棒、左外野手。王柏融在首局2出局一二壘有人時敲安打，幫助火腿先馳得點。

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首局塩見泰隆敲出游擊滾地球，青木宣親、山田哲人遭到三振。1局下火腿進攻，西川遥輝遭到三振，大田泰示、近藤健介都敲出安打，中田翔一壘界外飛球遭接殺，王柏融2好2壞時敲出安打，幫助火腿先馳得點。隨後清宮幸太郎左外野飛球遭接殺。

今年養樂多先發投手小川泰弘出賽10場，拿下1勝7敗，防禦率5.37的成績，面對左打被打擊率高達3成01，對王柏融相當有利。

王柏融此戰之前出賽43場，159打數敲出46支安打，包含8支二壘安打、2發全壘打，敲下21分打點，打擊率2成89，在太平洋聯盟中，打擊率排名第10名。

此戰火腿先發打序為：

1棒中外也西川遙揮

2棒左外野大田泰示

3棒三壘近藤健介

4棒指定打擊中田翔

5棒左外野王柏融

6棒一壘清宮幸太郎

7棒二壘渡邊諒

8棒捕手清水優心

9棒游擊中島卓也

此戰養樂多先發打序為：

1棒中外野塩見泰隆

2棒左外野青木宣親

3棒二壘山田哲人

4棒指定打擊巴倫汀(Wladimir Balentien)

5棒一壘村上宗隆

6棒三壘大引啓次

7棒左外野雄平

8棒捕手中村悠平

9棒游擊奥村展征