中職／台灣職棒倒退嚕！王漢驚呼：台灣怎麼只剩4隊

▲王漢。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台北報導

統一獅邀請「上古神獸」王漢、「轟天雷」布雷2名傳奇洋將來到台灣，本週末他們就會現身台南球場與球迷見面，談到中職現況，王漢驚訝：「台灣怎麼只有4隊，我們需要更多隊伍。」

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55歲的王漢1993年加入統一獅，1996年轉戰日職，2001年再加入韓職。布雷則在2000年加入韓職，2006年至2008年轉戰統一。2名不同時期的傳奇洋將，在韓國職棒曾有交手紀錄。

王漢說：「我們都是多明尼加人，是同一個教練牽線讓我們到美國職棒發展，所以互相認識，也曾在韓職交手過。」隨後王漢轉頭問布雷：「我應該沒被你敲過全壘打吧？」布雷回應：「我還是新人時，王漢已經是非常有名的投手，我記得我們曾經對決過，但我已經忘了當時的成績。」

退下球員身份後，王漢四處在各國旅遊，也會打高爾夫球、騎腳踏車，談到過去的回憶，王漢用中文說：「兄弟象、陳義信、味全、三商」，他認為，在1995年跟著隊友在中職拿下冠軍，是自己永遠不會忘記的畫面，「那是此生最美麗的回憶。」

王漢現在有7個孩子，不過都沒有打球，因為他們是「7仙女」，王漢不斷用中文回應，「沒有Boy」強調自己生了7個女兒，但是有2個孫子，曾試著教4歲半的孫子投球，但孫子比較喜歡打擊。

談到現在的中職，王漢相當驚訝，「我離開時有6隊吧？怎麼現在剩下4隊，這裡有很多好的選手、教練，我們需要更多隊伍、更多選手、更多教練啊！」