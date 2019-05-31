中職／羅力踢館王溢正　運彩看好富邦勝桃猿



▲羅力。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將31日下午6點35分在桃園球場交手Lamigo桃猿，富邦派出洋投羅力（Mike Loree），桃猿則是開季5連勝本土左投王溢正把關，桃猿近期2連勝，富邦客場3連勝，今日運動彩券開盤富邦讓桃猿1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.70、Lamigo桃猿賠率1.80、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.05，Lamigo桃猿受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出8.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅力本季7場先發，戰績3勝3敗，47.2局被擊出34支安打，包括5支全壘打，45次三振，9次四壞球，防禦率1.89，WHIP值0.90，本季對過桃猿3場，吞2敗，對戰防禦率4.60，對戰被打擊率0.323，曾被藍寅倫、朱育賢、林泓育、林立敲過全壘打。

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王溢正本季9場出賽，有8場先發，戰績5勝0敗，52.1局被敲57安，包含8發全壘打，49次三振，8次四死球，防禦率3.61，WHIP值1.20，今年遭遇富邦2場，拿1勝，對戰防禦率2.77，對戰被打擊率0.255，曾被林益全、王正棠轟過全壘打。

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