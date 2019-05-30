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洪一中扛下12強中華隊　吳志揚：戰績輝煌沒話說

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▲▼Lamigo桃猿,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）
▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽首次選訓委員會5月30日上午召開，Lamigo桃猿總教練洪一中將出任中華隊總教練，中職會長吳志揚表示，洪一中是中職戰績最輝煌的總教練，由他出線大家沒話講。

吳志揚表示，經過今天討論，正式宣布12強中華隊總教練是洪一中，會議中完全同意通過，洪總任務除了今年世界12強，還有包括明年可能的6搶1資格賽與2020東京奧運。

吳志揚表示，感謝中職4球團支持，也非常感謝中華棒協辜仲諒理事長的促成，大家達成一致共識，後續積極針對組訓與參賽進行相關作業，經過洪總確定意願與所屬球團的多次討論，這段時間勸進很多次，洪總經驗很適合，6度中職最佳總教練，去年全聯盟第一個拿到800勝的總教練，戰績最輝煌的總教練，過去帶隊取得北京奧運門票，由他出線大家沒話講，今天選訓會議也獲得棒協代表認同。

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此外，吳志揚表示，中職只有4個球隊，彼此可以交換意見，盡量不影響準備，今天最重要討論總教練，後面還有第2次與第3次選訓會議，很多事情由總教練宣布。

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關鍵字： 中華職棒12強
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