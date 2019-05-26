中職／來台先發最差一役　索沙：控球不聽話



▲索沙。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

Lamigo桃猿26日6比5打敗富邦悍將，富邦洋投索沙（Henry Sosa）先發5.2局失6分，挑戰先發8連勝失敗，賽後索沙認為，主要是控球不像之前聽話。

索沙本場先發5.2局用了93球，62個好球，被擊出9支安打，投出4次三振，1次四壞球，發生3次暴投，失6分，4分自責分，防禦率升至1.72，投球局數是個人本季最短，被安打、暴投、失分也都是索沙本季最多。

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談到今天整體表現，索沙坦言沒有想像的好，直球控球偏高，今天被桃猿洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）敲出2支安打，索沙認為被柏納帝那打的2支安打只有第3局那支比較紮實，那一次是變速球被咬到，今天控球沒有像以前那麼聽話，林泓育那發全壘打對自己有所傷害，但其他整場很多安打都沒有很紮實，相信下一次對戰桃猿內容會更好。

今天中斷先發7連勝，索沙表示前面7連勝當然很高興，但不管連勝停在7勝或是11勝，這都是紀錄的一部分，確實今日這場比賽是本季個人最差的一場，上一次對桃猿失4分，但也撐到8局，不過畢竟自己也是人，一定會有投不好的時候，不過倒是跟投1休4沒有關係，體力也沒有太大影響，因為之前休息4天再先發，隔一場一樣撐到7局。

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