中職／味全龍首場球迷會　超乎預期上千人報名



▲味全龍。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍首場官方球迷見面會6月1日於彰化舉辦，屆時邀請昔日龍將到場，同時報名狀況超出球團預期，確定有近千球迷到場共襄盛舉。

相隔20年，味全龍隊正式回歸中職，龍隊感謝球迷支持和陪伴，頂新集團職棒籌備處將於6月1日上午10點在彰化成美文化園舉辦味全龍首次官方球迷見面會，除了球團見面會、分享籌備進度之外，頂新和德文教基金會董事長魏應充將親自下廚，帶來彰化在地美食，邀請球迷能一起在現場同樂。

包括頂新和德文教基金會董事長魏應充、前龍隊總教練徐生明遺孀謝榮瑤、領隊吳德威領隊、總教練葉君璋、全體球團工作人員當天現身，目前包括黃平洋、蔡昆祥、羅世幸、黃煚隆、陽介仁等人也會出席，其他前龍將名單陸續邀請中。

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活動採取免費報名，根據味全球團表示，原本沒有預估參與球迷人數，但一開放報名引起熱烈迴響，報名球迷人數一下子就破千人，超乎球團預期，目前已經停止報名，正在整理報名球迷資料，扣除掉當天可能臨時無法出席的人數，預估當天與會的球迷接近千人。

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