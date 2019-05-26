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中職／首戰強碰「大魔王」索沙　林樺慶：展現想贏態度

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▲▼中華職棒29年官辦熱身賽,桃猿對中信。林樺慶（圖／記者李毓康攝）
▲林樺慶。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿26日與富邦悍將進行本周3連戰最終場，富邦派出聯盟三冠王洋投索沙，桃猿則是今年首度升上一軍的本土投手林樺慶迎戰，面對索沙嚴峻考驗，林樺慶表示，專注面對打者。

開季林樺慶沒有待在一軍，本季在二軍先發4場，戰績1勝2敗，18.1局被擊出20支安打，包括1支全壘打，5三振，6次四壞球，防禦率3.93，WHIP值1.42，去年遭遇富邦4場，取得1勝2敗，對戰防禦率3.70，對戰被打擊率0.310，曾被蔣智賢、胡金龍敲過全壘打，今日將是本季一軍初登板。

索沙本季在中職展現壓制力，目前暫居聯盟勝投、防禦率、三振排行榜領先，今天將挑戰先發8連勝，面對堪稱本季聯盟最強洋投，林樺慶表示，照著節奏去調整比賽的感覺，季前投球動作有點跑掉，導致放球點不固定，球速也有掉下來，這段時間在二軍照自己的方式持續調整，狀況已經慢慢回來了，今天就是把自己該做的工作做好，不用想太多。

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林樺慶認為，上場就是把份內工作做好，其他順其自然，教練團沒有設定今天的局數與用球數，但不管對手是誰，還是要上場投球，展現出想要贏球的態度，專注面對打者，這幾天有觀察富邦打者近況都很不錯，要特別注意。

▲▼富邦悍將,索沙。（圖／記者季相儒攝）
▲索沙。（圖／記者季相儒攝）  

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