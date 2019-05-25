中職／富邦衝上第二緊追桃猿　林益全：球員凝聚力好



▲林哲瑄與林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將25日7比1打敗Lamigo桃猿，富邦一壘手林益全單場雙安，達成生涯1500安，富邦近期5連勝，站上排名第2，緊追桃猿0.5場勝差，賽後林益全表示，球員的凝聚力很好。

今日賽前林益全生涯累計1498支安打，此役1局下率先擊出2分全壘打，第4局再敲出安打，達成生涯1500安，中職史上第7人，同時以1134場比賽、4827打席、4333打數完成，花費的場數、打席、打數都是7人之中最少，最快達到里程碑。

林益全表示，達成紀錄當下還是很開心，1500安是一條漫長的路，謝謝球團與教練團的肯定，身體方面督促自己不能受傷，球員最強的後盾就是家人，老婆與小孩給他精神上的鼓勵，不管球場上表現好或不好，回到家裡家人給個擁抱或是親吻，貼心的話對於選手來是很大的動力。

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本周依序完成生涯150轟與1500安，生涯300支二壘打也逐步接近，林益全表示，紀錄一定會完成，球隊在連勝，希望可以延續下去，紀錄就是順其自然，球員的凝聚力很好，不管先發或是替補，做好該做的，努力把隊友送回來，也是球隊連勝的關鍵。

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