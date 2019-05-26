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中職／30週年特展轉往高雄　暑假前進科工館

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▲中華職棒30週年特展前進高雄科工館。（圖／中華職棒提供）
▲中華職棒30週年特展前進高雄科工館。（圖／中華職棒提供） 

體育中心／綜合報導

「中華職棒30週年特展-無人出局」去年底在台北華山藝文特區開展，今年暑假中華職棒大聯盟，再度與INCEPTION 啟藝策展團隊聯手，重新打造「中華職棒30週年特展-無人出局 高雄站」，自7月13日起於高雄國立科學工藝博物館第一特展廳展出，展期至12月15日止，5月27日起預售套票熱身開賣。

去年首度亮相的「中華職棒30週年特展-無人出局」，創下超過40000人次入場，展覽除了展出中華職棒經歷30年歲月的許多紀錄，還有更多職棒史上經典賽事精彩回顧、職棒經典OB球員與現役球員珍貴的文物與收藏、30年來球團演變的點滴，以及許多鐵粉球迷自職棒元年以來的珍貴收藏等都將精選展現，這些不到現場就看不到的超重量級經典棒球文物，還有結合科技的VR與AR互動體驗區。

展區分三大區域，第1展區「時刻關注」，
還記得最初迷上棒球的瞬間、為了球賽守在電視機前的時光嗎？不管是聽廣播、閱讀報紙、看電視、透過網路關注棒球的老球迷與新粉絲，身上留著的熱血始終如一，在這裡將透過一幕幕精采轉播，帶大家回顧中職經典畫面，第2展區「始終死忠」，從封王賽況、場邊人物、狂熱球迷、風雲人物四種角度切入，梳理出四道光譜廊道，記錄職棒元年到29年。不管是元老球迷，還是新手粉絲，都能找到最初迷上棒球的瞬間。觀賞橫跨29年時空，不曾間斷的精采時刻，搭配現場展出許多獨一無二的文物，構築了球員與球迷共同擁有的珍貴回憶。高低起伏的球棒牆代表中華職棒歷年觀眾人數消長，沿球棒往上則記錄時代大事，彷彿走進時光隧道，第3展區「場場觀戰」，踩著球場上的紅土，與棒球的回憶瞬間湧上，外野排隊領學生票、冠軍賽徹夜等待買票，還有跟隨球隊共度的勝利喜悅、戰敗遺憾、達成紀錄的興奮、傷痛纏身的難熬等難忘時光，透過270度環形投影，重現這些年的起落。

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「中華職棒30週年特展-無人出局 高雄站」 7月13日至12月15日於高雄國立科學工藝博物館第一特展廳展出，5月27日起預售開跑，特別推出「無人出局文件夾票組」，包含1張票＋無人出局分頁式文件夾一個，只要250元；「龍獅虎象一卡通票組」，包含1張票＋龍獅虎象一卡通一個（共四款，隨機出貨），只要450元；另外單張預售票只要199元，5月27日起在博客來售票網、全家娛樂網及ibon開賣，除此以外，6月3日起將推出限量「無人出局紙相機雙人票組」，包含2張票＋無人出局紙可拍一台，只要1599元，方使球迷朋友前往高雄展覽更便利，特別與台灣高鐵合作推出「高鐵優惠套票」，讓球迷朋友可用約85折購買高鐵標準車廂來回車票，並搭配「無人出局優惠套票」只要300元，套票包含1張票＋VR體驗券1張＋AR體驗券1張。「高鐵優惠套票」於6月19日起，在ibon網站限定開賣，7月12日前購票即加贈無人出局分頁式文件夾以及職棒元年首日票根書籤（共二款，隨機出貨），預售套票價值550元。

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關鍵字： 中華職棒棒球

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