狙擊佐佐木朗希3分砲名場面　烏里亞斯兄弟將攜手出征WBC

▲▼烏里亞斯兄弟攜手出征WBC。（圖／截自X／MexicoBeis）

▲烏里亞斯兄弟將攜手出征WBC。（圖／截自X／MexicoBeis）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

墨西哥國家隊備戰2026年世界棒球經典賽再傳利多消息，效力大聯盟多年的內野手兄弟拉蒙・烏里亞斯（Ramón Urías） 與路易斯・烏里亞斯（Luis Urías）將攜手披上國家隊戰袍，代表墨西哥出征經典賽。

目前烏里亞斯兄弟同為自由球員，尚未確定2026年球季開幕戰的落腳球隊，但在經典賽期間，兄弟倆將站在同一陣線，儘管各國名單仍可能因傷勢或球員可出賽性有所調整，這樣的變數對兩人而言並不陌生。上屆經典賽時，兄弟原本同時入選墨西哥隊，但拉蒙因賽前臨時出現的保險問題被迫退賽，未能與弟弟並肩作戰。

弟弟路易斯則在2023年經典賽成功站穩國家隊位置，6場出賽繳出OPS.825的亮眼成績，成為墨西哥挺進4強的重要火力來源。4強戰面對當時仍效力日職千葉羅德海洋、被外界稱為令和怪物的佐佐木朗希，路易斯在關鍵時刻一棒轟出先馳得點的3分全壘打，留下該屆賽事最具代表性的畫面之一。

儘管墨西哥最終不敵後來封王的日本隊，以季軍作收，仍寫下隊史在世界棒球經典賽的最佳成績。

從近況來看，31歲的拉蒙在2025年球季分別效力巴爾的摩金鶯與休士頓太空人，112場出賽敲出11支全壘打，OPS為.676，累積6個大聯盟球季資歷。

而小他3歲的路易斯，去年代表運動家出賽96場，擊出8轟，季末則在密爾瓦基釀酒人小聯盟體系結束球季，完成個人第8個大聯盟賽季。

【暖心的攙扶超人】阿嬤跌路上臉擦傷　路過駕駛急扶起後送回家

