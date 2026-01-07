委內瑞拉局勢混亂　大聯盟球團關注球員安全與返程

▲委內瑞拉近日動盪。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國近日在加勒比海地區展開軍事行動，在抓捕委內瑞拉政權高層人物後，當地局勢出現動盪，連帶衝擊多名職業運動員的行程安排，多名效力於大聯盟的委內瑞拉籍球員，近期面臨返美交通受阻、行程不確定等狀況。多支MLB球隊向《ESPN》證實，球團已主動與身在委內瑞拉或鄰近國家的球員保持聯繫，確保其人身安全與返程安排，不過聯盟方面暫未對外說明具體細節，也拒絕進一步評論。

委內瑞拉冬季聯盟前正進行季後賽賽程，但在美方軍事行動後一度全面暫停，預計將於7日恢復，聯盟中約有百名多明尼加籍球員，其中不少人受到上週末航班全面停飛的影響，至於實際有多少隸屬MLB體系的球員、教練與工作人員仍留在當地，目前仍難以掌握。

根據MLB資料，截至2025年開幕日，大聯盟名單中共有63名委內瑞拉出生的球員，與多明尼加共和國並列為MLB外籍球員最主要來源國。美國在軍事行動當天即對加勒比海部分空域實施臨時飛航限制，加上自2019年起，美國已全面暫停所有往返委內瑞拉的直飛航班，使得不少休賽季返鄉度假的球員幾乎沒有立即離境的選項。

不過，由於距離MLB春訓仍有一個多月時間，多數球團評估目前不致影響球員與教練如期報到，雖然多數航班已陸續恢復，但交通壅塞與轉機困難仍持續存在。

多支美國職業球隊向《ESPN》表示，已主動介入協助委內瑞拉籍運動員安排行程，目前尚未回報重大問題。克里夫蘭守護者發言人斯溫（Bart Swain）指出，「我們已經與相關人員取得聯繫，但聯盟建議在情勢穩定前，暫不公開更多細節。」

巴爾的摩金鶯高層副總裁葛隆達爾（Jennifer Grondahl）則透過電子郵件表示，球團已與所有委內瑞拉籍球員與工作人員保持聯繫，確認人員皆安全無虞，並將持續關注局勢，確保球員能順利前往薩拉索塔參與春訓。芝加哥白襪球團亦向《ESPN》表示，目前整體狀況正面，但仍需觀察後續發展，「現在談論更多細節仍言之過早」。

受影響的並不僅限於棒球界，多支美國職業足球大聯盟球隊指出，已與委內瑞拉籍球員持續聯絡，其中部分球員在軍事行動發生時並未身處當地，奧蘭多城與波特蘭木材隊皆預期，隊中委內瑞拉球員將於本月稍晚如期報到參加訓練營。

此外，在美國國家女子足球聯賽方面，波特蘭荊棘當家球星卡斯特拉諾斯（Deyna Castellanos）自去年12月起返回委內瑞拉訓練並探親，球團發言人表示，她預計下週返美備戰新球季，目前未預期會出現行程問題，並強調若有需要，球團隨時能提供協助。

整體而言，儘管區域政治情勢為部分運動員帶來短期交通與行程挑戰，但多數美國職業球團評估，相關影響仍屬可控，並將持續密切關注局勢變化，以確保球員安全與新賽季準備不受干擾。