洛磯輪值再添一角！　1年2.52億網羅前全明星先發洛倫岑

▲Michael Lorenzen。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯在休賽季終於出手補強投手群，根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，洛磯與右投洛倫岑（Michael Lorenzen）達成協議，雙方將簽下1年總值800萬美元（約新台幣2.52億元）的合約，並附帶球隊選擇權。

這筆簽約也成為新任棒球營運總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）上任後的第一筆自由球員操作；洛倫岑現年34歲，將迎來生涯第12個球季，具備先發、後援兩用能力，過去在兩種角色皆有不錯成效，其中以先發資歷更被視為重建中的洛磯急需的「輪值拼圖」。

合約細節方面，洛倫岑2026年薪資為775萬美元，另包含2027年900萬美元的球隊選擇權，買斷金為25萬美元。

洛倫岑被視為運動能力出色的投手，生涯早期曾在辛辛那提紅人出賽34場外野，2018年也敲出4發全壘打，展現二刀流演出；他擁有6種球路與良好控球，雖然其「原始球威」在部分球隊分析模型中評分不算亮眼，但能在較低三振率下持續抓到出局數，使他同時受到先發與後援市場關注。

洛磯剛結束43勝119敗的低潮球季，外界普遍不看好他們能在新球季避免再度吞下100敗，球團先前開除總管施密特（Bill Schmidt），並從NFL克里夫蘭布朗挖角曾任洛杉磯道奇總管的德波德斯塔，盼能全面重整戰力與體系。

洛倫岑加入後，洛磯輪值前4號人選預期為弗里蘭德（Kyle Freeland）、多蘭德（Chase Dollander）、費爾特納（Ryan Feltner）與洛倫岑；第5號先發則可能由戈登（Tanner Gordon）、布拉洛克（Bradley Blalock）、布朗（McCade Brown）等人競爭，3人上季防禦率皆在6.33以上。

關鍵字： 科羅拉多落磯MLB

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

