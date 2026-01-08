地理描述性踩雷！　運動家「Las Vegas Athletics」商標兩度遭駁回

▲運動家「Las Vegas Athletics」商標兩度遭駁回。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB運動家早已確定將遷往拉斯維加斯，但在新城市的「新名字」先踢到鐵板；根據《FRONT OFFICE SPORTS》報導，球隊兩度嘗試向美國專利商標局（USPTO）註冊「Las Vegas Athletics（拉斯維加斯運動家）」相關商標，均遭到駁回，專家指出，這不影響搬遷計畫，但凸顯美國商標法對「地理描述性」用語的嚴格限制。

USPTO於美國時間12月29日第2度拒絕運動家註冊「Las Vegas Athletics」與「Vegas Athletics」兩項申請，MLB官方與運動家方面均拒絕置評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

商標律師葛本（Josh Gerben）解釋，USPTO駁回理由在於認定「Las Vegas Athletics」屬於「主要是地理描述性」，也就是把知名地名與通用運動用語組合在一起。

USPTO認為，若授予該片語的排他權，可能使拉斯維加斯其他合法的體育組織（如青少年或業餘體育團體）無法使用常見語言描述自身活動；葛本直言：「審查員是非常字面的在看這件事，」他也補充：「USPTO基本上是在說：如果我們給球隊不受限制的權利，那麼拉斯維加斯任何青少年或業餘田徑協會可能突然就會違反這個商標，這是一個很怪的結果。」

此外，運動家目前尚未在拉斯維加斯實際出賽，也成為申請上的不利因素；球隊現階段在沙加緬度等待新球場完工，預計要到2028年才會在拉斯維加斯正式登場。

由於缺乏在當地的實際使用，球隊難以向USPTO證明消費者已將「Las Vegas Athletics」與單一來源連結，這正是克服地理描述性駁回的關鍵門檻之一；商標法上稱為「取得識別性」。

運動家在提交給USPTO的文件中，嘗試以球隊長久的「Athletics」歷史作為支撐，並提及過去已註冊「Oakland Athletics（奧克蘭運動家）」、「Philadelphia Athletics（費城運動家）」、「Kansas City Athletics（堪薩斯市運動家）」等商標；不過葛本指出，USPTO審查並不會因「過往核准」就自動通過新案，「他們不能享有奧克蘭運動家那個商標的利益，」葛本說，「它不是那樣就能轉移的。」

不過，這次駁回屬於「非終局」，運動家仍有機會再度回覆；商標法專家、東北大學法學與媒體教授羅伯茲（Alexandra Roberts）指出，下一步可能就是主張「取得識別性」，並以使用時間與方式、以該標誌的商品或門票銷售、廣告投放、第三方新聞報導，以及民調或消費者證詞等作為證明。

羅伯茲說：「如果申請人在開始使用該標誌後再回到USPTO，並提供廣泛使用與銷售、龐大的廣告與新聞曝光，以及消費者辨識度的證據，就能取得註冊。」

即便最終仍遭USPTO否決，運動家仍可向商標審判與上訴委員會上訴，之後也可進一步提起聯邦訴訟；葛本強調：「他們可以一路上訴到聯邦最高法院，」他提到，2020年美國最高法院曾在Booking.com案中，讓Booking.com即使面臨「過於通用」的主張，仍成功取得註冊權利。

但一路打到法院代價不小。葛本最後坦言：「但那很昂貴，也會花很長時間，」他建議更務實的作法是：「阻力最小的路徑，是讓這些申請保持有效，直到他們開始在拉斯維加斯比賽，或能透過使用與消費者辨識度證明該標誌已取得識別性。」