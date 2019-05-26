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中職／最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

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▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-林泓育。（圖／記者黃克翔攝）
▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿26日在新莊球場交手富邦悍將，此役桃猿從索沙手中攻下6分，包括林泓育陽春砲，終場6比5險勝富邦，富邦中斷5連勝，桃猿穩住戰績首位，領先富邦1.5場勝差，林泓育獲選單場MVP。

1局上桃猿進攻，陳晨威遭到三振，柏納帝那擊出右外野安打，藍寅倫擊出游擊上方飛球接殺，林泓育擊出右外野飛球接殺。

1局下富邦進攻，張正偉擊出中外野飛球接殺，王正棠擊出左外野飛球接殺，胡金龍擊出右外野飛球接殺。

請繼續往下閱讀...

2局上桃猿進攻，陳俊秀擊出三壘滾地球失誤上壘，朱育賢擊出右外野安打，郭嚴文成功觸擊短打出局，攻佔二、三壘，林立擊出中外野高飛犧牲打，廖健富擊出二壘滾地球刺殺。

2局下富邦進攻，林益全遭到三振，蔣智賢擊出右半邊界外飛球被二壘手接殺，申皓瑋擊出游擊滾地球刺殺。

3局上桃猿進攻，陳晨威擊出三壘界外飛球接殺，柏納帝那擊出中外野安打，藍寅倫擊出中間方向安打，林泓育擊出中外野安打，帶有1分打點，陳俊秀擊出中外野飛球接殺，朱育賢擊出右外野安打，帶有1分打點，索沙發生暴投，林泓育回到本壘得分，郭嚴文擊出游擊滾地球刺殺。

3局下富邦進攻，林哲瑄擊出中外野飛球接殺，林宥穎擊出一壘上方飛球接殺，李宗賢擊出游擊滾地球藉由傳球失誤上壘，張正偉獲得四壞球，王正棠擊出右外野安打，帶有1分打點，胡金龍擊出滾地球刺殺。

4局上桃猿進攻，林立遭到三振，廖健富獲得四壞球，陳晨威擊出三壘上方飛球接殺，柏納帝那擊出一壘滾地球刺殺。

4局下富邦進攻，林益全擊出左外野飛球接殺，蔣智賢遭到三振，申皓瑋擊出中間方向安打，林哲瑄遭到觸身球保送，林宥穎擊出左外野安打，帶有1分打點，李宗賢獲得四壞球，張正偉擊出中外野安打，帶有2分打點，王正棠擊出一壘滾地球刺殺。

5局上桃猿進攻，藍寅倫擊出游擊上方飛球接殺，林泓育擊出左外野陽春全壘打，陳俊秀擊出右外野安打，陳俊秀靠著暴投上到二壘，陳俊秀靠著暴投上到三壘，加上捕手傳球失誤，陳俊秀跑回本壘得分，朱育賢遭到三振，郭嚴文擊出游擊滾地球刺殺。

5局下富邦進攻，胡金龍擊出左外野安打，林益全擊出二壘滾地球形成雙殺，蔣智賢擊出左外野飛球接殺。

6局上桃猿進攻，林立擊出左外野安打，廖健富擊出二壘滾地球刺殺，林立上到二壘，林承飛遭到三振，富邦更換投手倪福德，柏納帝那獲得四壞球，藍寅倫擊出一壘滾地球刺殺。

6局下富邦進攻，申皓瑋遭到三振，林哲瑄遭到三振，林宥穎擊出三壘滾地球刺殺。

7局上桃猿進攻，林泓育遭到三振，陳俊秀擊出游擊後方飛球接殺，朱育賢擊出游擊滾地球刺殺。

7局下富邦進攻，桃猿更換投手陳禹勳，李宗賢擊出三壘滾地球刺殺，張正偉擊出左外野安打，王正棠擊出中外野安打，胡金龍擊出中外野安打，帶有1分打點，林益全遭到三振，蔣智賢擊出投手前滾地球刺殺。

8局下富邦進攻，申皓瑋擊出右外野飛球接殺，林哲瑄擊出三壘滾地球刺殺，林宥穎擊出游擊滾地球刺殺。

9局上富邦更換投手陳鴻文，藍寅倫遭到三振，林泓育擊出中外野飛球接殺，陳俊秀中外野飛球接殺。

9局下富邦進攻，桃猿更換投手吳丞哲，李宗賢內野滾地球刺殺，張正偉擊出左外野安打，王正棠擊出二壘滾地球，張正偉在二壘被封殺，林威廷擊出中外野飛球接殺。

桃猿先發名單：
1、游擊 陳晨威
2、中外 柏納帝那（Roger Bernadina）
3、右外 藍寅倫
4、捕手 林泓育
5、一壘 陳俊秀
6、左外 朱育賢
7、二壘 郭嚴文
8、三壘 林立
9、指定 廖健富
投手 林樺慶

富邦先發名單：
1、右外 張正偉
2、二壘 王正棠
3、指定 胡金龍
4、一壘 林益全
5、三壘 蔣智賢
6、左外 申皓瑋
7、中外 林哲瑄
8、捕手 林宥穎
9、游擊 李宗賢
投手 索沙（Henry Sosa）

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