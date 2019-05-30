12強組最強中華隊　洪一中出任總教練



▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽首次選訓委員會5月30日上午召開，Lamigo桃猿總教練洪一中將出任中華隊總教練。

中職29日發出採訪邀請，30日召開選訓會議，宣布中華隊總教練人選，今日選訓包括中職4隊首席教練Lamigo桃猿郭建霖、中信兄弟丘昌榮、統一獅隊許聖杰、富邦悍將劉榮華、中職秘書長馮勝賢、合庫總教練許順益、國體大總教練龔榮堂、嘉義大學總教練鍾宇政上午11點在體育署11樓出席首次12強選訓會議。

中華職棒日前召開領隊會議，推選桃猿總教練洪一中擔任12強中華隊總教練，但洪一中婉拒接任，桃猿領隊劉玠廷尊重總教練洪一中想法，12強中華隊組成選訓委員，中職上周送交名單給體育署，5月30日召開首次12強賽選訓委員會議，據了解今日會議十分順利，半小時結束中職近期積極與4球團領隊積極洽談，在以組成最強中華隊為前提下，最後洪一中點頭答應出任本次12強中華隊總教練，下午2點中職將在體育署召開記者會正式宣布。

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