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中職直播／伍鐸傷癒重返先發　對決統一土投施子謙

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▲▼富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）
▲伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將29日下午6點35分在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅，富邦派出右手指甲溝炎傷癒歸隊的洋投伍鐸（Bryan Woodall）重返先發，對上統一本土投手施子謙，統一近期2連勝、富邦對戰統一3連勝，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

施子謙本季8場先發，戰績2勝3敗，47.1局被擊出54支安打，包括8支全壘打，27次三振，11次四死球，防禦率5.32，WHIP值1.35，今年對戰富邦3場，取得1勝2敗，對戰防禦率4.82，對戰被打擊率0.269。

伍鐸本季9場出賽，有8場先發，戰績2勝6敗，51局被敲62安，包含10發全壘打，36次三振，11次四死球，防禦率4.94，WHIP值1.33，今年碰過統一5場，拿12勝3敗，對戰防禦率2.79，對戰被打擊率0.248，曾被潘武雄、蘇智傑、陳鏞基敲過全壘打。

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▲▼中華職棒統一獅對桃猿-施子謙。（圖／記者黃克翔攝）
▲施子謙。（圖／記者黃克翔攝）  

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關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅富邦悍將施子謙伍鐸棒球
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