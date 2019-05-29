運動雲

>

中職／百勝教頭大石彌太郎　跨世代對談陳傑憲

ETtoday運動雲

▲統一獅隊邀請前總教練大石彌太郎。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊邀請前總教練大石彌太郎。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊傳奇洋將主題活動，6月7日到6月9日連續三天端午佳節台南棒球場熱鬧登場，6月7日首發活動邀請二連霸總教練大石彌太郎重返台南棒球場。

大石彌太郎自1994年效力獅子軍擔任總教練一職，1995年及1996年連續兩年率領獅隊拿下二連霸佳績，也是球隊首次二連霸殊榮。

職棒初期統一獅董事長林蒼生，盼透過外籍教練引進，幫助台灣球員吸取更多更先進的觀念與技術，當時不僅統一獅聘請大石彌太郎擔任總教練，兄弟則是山根俊英，味全龍則是田宮謙次郎，三位日籍總教練也讓中華職棒步入真正職業化的訓練。大石總教練1994接手後，1995便率領統一獅奪得總冠軍外，更率領全隊前往日本參加亞太超級棒球賽，先後擊敗大榮鷹與南韓火鷹隊奪冠，讓王貞治感受到台灣棒球的進步。

請繼續往下閱讀...

統一獅球團人員在規劃榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動，想要尋找大石這名百勝教頭，但事隔23年，只知道大石曾在沖繩擔任教練外，就無其他資訊，因此超級任務小組透過中琉文化經濟協會的幫忙，終於在沖繩山口縣找到大石彌太郎總教練，也特別在30周年邀請他再度回到台南。

已經高齡76歲的大石總教練，6月7日賽前下午3點半將與曾經在日本高中就讀的陳傑憲進行一場跨世代對談，有趣的是1994年大石彌太郎擔任獅隊總教練一職，也是陳傑憲出生的那一年，到底這對跨世代棒球祖孫對談會有什麼火花呢？

此外「二連霸總教練大石彌太郎、陳傑憲拍照見面會」活動，限額40位球迷參加，凡是當日至萊恩酷商品部，購買統一獅OB系列商品或傳奇洋將周邊商品，單筆結帳金額超過1500元，即可獲得拍照見面會參加券一張，限額40張。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／林益全深遠飛球接殺　富邦首局戰平統一

中職／羅里奇開始傳接球　踏出歸隊第一步

中職／蘇智傑、陳傑憲參與電影　獻聲推薦「出發」

12強選訓會議30日召開　宣布中華隊總教練

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

林書豪總被當成中國人　親口說退休後考慮到CBA至少打1季

日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

全美50州僅有3州支持勇士奪冠　近年操作已招球迷厭惡

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一獅大局攻破伍鐸　4比1超富邦

2富邦打擊回溫　中繼傷兵讓陳連宏頭痛

3限時動態若議　王躍霖澄清：鼻子過敏

4王柏融錯失建功　8局退場休息

5尼克斯封鎖象打線　5局猿2：0象

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

3金髮媽媽開球直接砸向前方攝影師

4林書豪退休後考慮到CBA至少打1季

5陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒用鐵拳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

5/21~5/26中職五大好球

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

中華職棒30年_宣傳片

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366