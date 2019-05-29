中職／百勝教頭大石彌太郎　跨世代對談陳傑憲



▲統一獅隊邀請前總教練大石彌太郎。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊傳奇洋將主題活動，6月7日到6月9日連續三天端午佳節台南棒球場熱鬧登場，6月7日首發活動邀請二連霸總教練大石彌太郎重返台南棒球場。

大石彌太郎自1994年效力獅子軍擔任總教練一職，1995年及1996年連續兩年率領獅隊拿下二連霸佳績，也是球隊首次二連霸殊榮。

職棒初期統一獅董事長林蒼生，盼透過外籍教練引進，幫助台灣球員吸取更多更先進的觀念與技術，當時不僅統一獅聘請大石彌太郎擔任總教練，兄弟則是山根俊英，味全龍則是田宮謙次郎，三位日籍總教練也讓中華職棒步入真正職業化的訓練。大石總教練1994接手後，1995便率領統一獅奪得總冠軍外，更率領全隊前往日本參加亞太超級棒球賽，先後擊敗大榮鷹與南韓火鷹隊奪冠，讓王貞治感受到台灣棒球的進步。

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統一獅球團人員在規劃榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動，想要尋找大石這名百勝教頭，但事隔23年，只知道大石曾在沖繩擔任教練外，就無其他資訊，因此超級任務小組透過中琉文化經濟協會的幫忙，終於在沖繩山口縣找到大石彌太郎總教練，也特別在30周年邀請他再度回到台南。

已經高齡76歲的大石總教練，6月7日賽前下午3點半將與曾經在日本高中就讀的陳傑憲進行一場跨世代對談，有趣的是1994年大石彌太郎擔任獅隊總教練一職，也是陳傑憲出生的那一年，到底這對跨世代棒球祖孫對談會有什麼火花呢？

此外「二連霸總教練大石彌太郎、陳傑憲拍照見面會」活動，限額40位球迷參加，凡是當日至萊恩酷商品部，購買統一獅OB系列商品或傳奇洋將周邊商品，單筆結帳金額超過1500元，即可獲得拍照見面會參加券一張，限額40張。

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