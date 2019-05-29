不斷更新／統一獅大局攻破伍鐸　4比1超前富邦



▲胡金龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將29日下午6點35分在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅，富邦派出洋投伍鐸（Bryan Woodall）擔任先發，對上統一施子謙，第4局統一攻下4分大局，前5局4比1反超富邦。

1局上統一進攻，黃恩賜擊出中外野安打，蘇智傑擊出投手前滾地球形成雙殺，潘武雄擊出左外野飛球接殺。

1局下富邦進攻，張正偉擊出游擊滾地球刺殺，王正棠擊出左外野二壘安打，胡金龍遭到三振，林益全擊出右外野飛球接殺。

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2局上統一進攻，陳鏞基擊出投手前滾地球刺殺，陳重羽擊出投手前滾地球刺殺，楊家維遭到三振。

2局下富邦進攻，蔣智賢擊出三壘滾地球刺殺，申皓瑋遭到觸身球，申皓瑋盜二壘失敗，高孝儀擊出中外野安打，高孝儀想盜二壘失敗。

3局上統一進攻，朱元勤遭到三振，林祐樂擊出中間方向安打，林祖傑擊出中間方向安打，攻佔一、三壘，黃恩賜擊出三壘滾地球形成雙殺。

3局下富邦進攻，李宗賢擊出游擊方向內野安打，張正偉觸擊短打刺殺，李宗賢上到二壘，王正棠遭到三振，胡金龍擊出中外野安打，帶有1分打點，林益全擊出中外野飛球接殺。

4局上統一進攻，蘇智傑擊出中外野飛球接殺，潘武雄擊出左外野安打，陳鏞基擊出左外野安打，陳重羽擊出三壘邊線二壘安打，帶有1分打點，攻佔二、三壘，楊家維選到四壞球，朱元勤擊出右半邊安打，帶有2分打點，林祐樂擊出游擊滾地球刺殺，帶有1分打點，朱元勤上到二壘，林祖傑擊出二壘滾地球刺殺。

4局下富邦進攻，蔣智賢擊出一壘滾地球刺殺，申皓瑋擊出游擊滾地球刺殺，高孝儀擊出二壘滾地球刺殺。

5局上統一進攻，黃恩賜遭到三振，蘇智傑擊出二壘滾地球刺殺，潘武雄擊出投手前滾地球刺殺。

5局下富邦進攻，方克偉擊出左外野安打，李宗賢獲得四壞球，張正偉擊出二壘滾地球，李宗賢在二壘被封殺，張正偉野手選擇上到一壘，王正棠擊出投手前滾地球形成雙殺。



統一先發名單：

1、三壘 黃恩賜

2、左外 蘇智傑

3、指定 潘武雄

4、一壘 陳鏞基

5、中外 陳重羽

6、二壘 楊家維

7、右外 朱元勤

8、捕手 林祐樂

9、游擊 林祖傑

投手 施子謙

富邦先發名單：

1、右外 張正偉

2、二壘 王正棠

3、指定 胡金龍

4、一壘 林益全

5、三壘 蔣智賢

6、中外 申皓瑋

7、左外 高孝儀

8、捕手 方克偉

9、游擊 李宗賢

投手 伍鐸

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