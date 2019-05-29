運動雲

>

中職／蘇智傑、陳傑憲參與電影　獻聲推薦「出發」

ETtoday運動雲

▲統一獅隊陳傑憲參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊陳傑憲參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

5月31日「出發」即將首映，一部敘述陳彥博追逐夢想的路程，一個人無法走完全程，歷經10年籌備，2年半拍攝製作，飛越上萬里程，《出發》紀錄片製作團隊跑遍沙漠、高山、雪地，儘管筋疲力竭，也曾想過放棄，但還是堅持過來。

出發‧電影主題曲《每個瞬間》，由亂彈阿翔集結影歌視網路體壇，夢幻陣容，熱血獻聲，其中也特別邀請統一7-ELEVEn獅隊蘇智傑、陳傑憲，傑尼獅組合共同參與，兩人也利用休假空擋時間，進棚錄音參與拍攝。

球團也與電影公司合作，希望將一部感人勵志的國片推廣給棒球迷，自6月4到9日台南主場賽事，將回饋給球迷朋友，每場賽事抽出幸運15位球迷可獲得「出發」電影門票，現場也透過大螢幕播告預告片，將讓人感動的電影能夠讓棒球迷共同參與。

請繼續往下閱讀...

統一獅陳傑憲表示：「很高興能夠受邀參與這麼有意義的電影主題曲錄音及拍攝，看過預告片後，很讓人期待完整的電影呈現，相信這過程中，也充滿許多挑戰，就像現在的自己，雖然受傷復健中，但就是不能輸給自己，要一直堅持下去，也推薦給球迷們可以進場觀賞，相信可以感受到身為一位運動員的堅持和辛苦。」

▲統一獅隊蘇智傑參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊蘇智傑參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）  

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強選訓會議30日召開　宣布中華隊總教練

中職／慶祝勇士奪冠　富邦悍將邀請許晉哲開球

中職直播／伍鐸傷癒重返先發　對決統一土投施子謙

中職／來台先發最差一役　索沙：控球不聽話

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

林書豪總被當成中國人　親口說退休後考慮到CBA至少打1季

日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

凱戈願簽1年合約價碼高於1790萬　洋基派球探準備爭奪

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融連兩打席保送

2林益全深遠接殺　富邦首局平統一

3兄弟連敗主因　伯納：需要神奇打線

4豪哥鼓勵新鮮人享受每一刻要有韌性

5吳東融扛1棒　伯納：找尋神奇打線

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

3金髮媽媽開球直接砸向前方攝影師

4林書豪退休後考慮到CBA至少打1季

5陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒用鐵拳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

5/21~5/26中職五大好球

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

中華職棒30年_宣傳片

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366