中職／蘇智傑、陳傑憲參與電影　獻聲推薦「出發」



▲統一獅隊陳傑憲參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

5月31日「出發」即將首映，一部敘述陳彥博追逐夢想的路程，一個人無法走完全程，歷經10年籌備，2年半拍攝製作，飛越上萬里程，《出發》紀錄片製作團隊跑遍沙漠、高山、雪地，儘管筋疲力竭，也曾想過放棄，但還是堅持過來。

出發‧電影主題曲《每個瞬間》，由亂彈阿翔集結影歌視網路體壇，夢幻陣容，熱血獻聲，其中也特別邀請統一7-ELEVEn獅隊蘇智傑、陳傑憲，傑尼獅組合共同參與，兩人也利用休假空擋時間，進棚錄音參與拍攝。

球團也與電影公司合作，希望將一部感人勵志的國片推廣給棒球迷，自6月4到9日台南主場賽事，將回饋給球迷朋友，每場賽事抽出幸運15位球迷可獲得「出發」電影門票，現場也透過大螢幕播告預告片，將讓人感動的電影能夠讓棒球迷共同參與。

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統一獅陳傑憲表示：「很高興能夠受邀參與這麼有意義的電影主題曲錄音及拍攝，看過預告片後，很讓人期待完整的電影呈現，相信這過程中，也充滿許多挑戰，就像現在的自己，雖然受傷復健中，但就是不能輸給自己，要一直堅持下去，也推薦給球迷們可以進場觀賞，相信可以感受到身為一位運動員的堅持和辛苦。」



▲統一獅隊蘇智傑參與「出發」電影主題曲MV。（圖／統一球團提供）

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