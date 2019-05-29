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中職／贏球大家都開心　施子謙：明天請全隊喝飲料

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▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一球團提供）
▲施子謙。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅29日10比4打敗富邦悍將，統一打下3連勝，中止對戰富邦3連敗，戰績爬上第2，統一先發投手施子謙先發6局失1分，並且隊友也提供火力支援，賽後施子謙預告明天請全隊喝飲料。

此役施子謙先發6局用了95球，66個好球，被擊出6支安打，送出4次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，繳出優質先發，拿下個人本季第3勝，獲選單場MVP。

施子謙表示，今天天氣蠻涼爽，投球蠻舒服，前2局進入比賽狀況有點慢，導致第3局失分，其實對富邦的投球策略想法一樣，但一直都有觀察對手，搭配與教練溝通和捕手的意見去執行。

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施子謙認為，今天對方有幾個球打得不錯，但有隊友的守備與打擊幫忙，但前提要先做好自己的工作，最近這幾場投球上比較有想法，比較有信心，經過4月5日那場先發5.2局被打9分當下反應不過來，不過這段時間教練與前輩給予很多意見，本身持續做改變，今天有一個雙殺是今年第一次，這個雙殺很關鍵，其實想法就是讓打者打滾地球，想盡辦法壓低球路，今天隊友打了10分，施子謙笑說明天要請飲料，贏球大家都開心，維持之前贏球的傳統。

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關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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