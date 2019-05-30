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中職／明星賽轉播敲定　Eleven Sports、民視負責直播

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▲▼中職明星賽跑壘大賽。（圖／記者黃克翔攝）
▲中職明星賽。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／台北報導

2019中華職棒明星對抗賽將於7月27、28日在新莊棒球場開打，為備戰今年世界12強賽事，中華隊將在明星賽與中職明星隊進行兩場對抗賽，轉播單位方面由Eleven Sports、民視負責直播。

今年中職明星賽以「Fight for Taiwan」為口號，中職明星隊對戰中華隊，除了入選中華隊的選手，各位置票選最高的選手則是明星隊的先發球員。

同時全壘打大賽賽制也有調整，過往參賽球員為各隊推薦，今年首度開放給球迷票選，只要去年、今年在中職例行賽全壘打排行榜排名前12名球員，都有被票選資格，得票數前8名球員參加全壘打大賽，今年中職30年明星賽轉播也敲定，除了CPBL TV提供網路轉播，Eleven Sports包含有線電視、MOD頻道以及網路平台，同時民視無線台也提供轉播服務。

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關鍵字： 中華職棒明星賽
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