SBL／超新星陳昱瑞　新人王、最佳第六人雙榮耀加身

▲陳昱瑞成為史上首位拿下年度最佳新人、最佳第六人雙料大獎新秀。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

本季頂著「選秀狀元」超強氣勢，台銀新秀陳昱瑞本季以平均9.2分、3籃板、1.7助攻的強勢表現，順利勇奪年度新人王、年度最佳第六人雙料大獎肯定，也是SBL史上首位單季獲此兩大獎的超級新星。陳昱瑞表示，「克服上半季的不適應，下半季的表現應該能打70分，接下來的最大目標就是幫助台銀重返季後賽。」

去年才幫助國體大在UBA勇奪冠軍，陳昱瑞挾著強大氣勢成為SBL第16季選秀狀元，也受到台銀重用，雖然球隊例行賽墊底，無緣本季季後賽，但陳昱瑞仍憑藉9.2分、3籃板、1.7助攻、1.3抄截表現，最終獲得年度最佳新秀、第六人雙料大獎肯定。

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陳昱瑞表示，「能拿下年度第六人，我確實有些驚訝！其實新秀年我沒設定要拿任何獎項，就是盡力去幫助球隊。雖然開季給自己壓力很大，怕辜負狀元稱號反而得失心太重，球季後半段放開打，表現應該就可給自己70分。」

新秀年就大放異彩，陳昱瑞喊話，接下來重點就是幫助台銀重返季後賽，「至於個人獎項方面，如果可以的話我希望能拚個抄截王，因為我在1對1防守、對抗性都需要加強，學習如何在防守端適應更多不同角色，這也是我下個賽季的最大課題。」

陳昱瑞也提到，「休季期我給自己的最大訓練重點，除了體重還要增加外，就是進攻手段必須再強化，包括中距離投射，都是我的重點目標。」

▲休季期間如何增加個人對抗性，成為陳昱瑞最大課題。（圖／籃協提供）