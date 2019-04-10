［突破1%的極限］台啤蔣淯安、中信兄弟張志豪瞄準生涯里程碑

▲台啤當家主控蔣淯安、中信兄弟蜘蛛人張志豪，決心瞄準首座生涯紀錄。（圖／Under Armour提供）

記者杜奕君、陳立勳／專題報導

職業運動員在面對頻繁的賽程，有時因為「1%」的毫釐之差，就可能導致比賽結果截然不同。不論是賽事因0.01秒、1cm差距影響排名，亦或是自我訓練時每次1%的進步，對選手來說都很重要，透過蔣淯安和張志豪的故事，了解他們如何突破1%的極限！

決心成就完美 蔣淯安的卓越「地才」之路



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「174公分、65公斤」，對一般人都再平常不過的身高條件，這樣的瘦小身軀，承載著卻是無比巨大的籃球夢。

他是蔣淯安，中華男籃國手、SBL台灣啤酒當家主控，更是SBL第16季的「年度MVP」最大熱門。從一路飽受質疑、批評的台中小子，到如今成為台灣籃壇的頂尖本土球星，蔣淯安一步一腳印的踏實邁進，用99分的汗水與提升1%的決心，成就卓越與完美。

拒絕Game Over的籃球路





和NBA金州勇士當家球星Stephen Curry一樣，蔣淯安從來都不是傳統型的控球後衛，小小的身軀內蘊藏著強大的運動及彈跳能力，伴隨著強大的攻擊爆發力，準備隨時給予對手致命一擊。

很難想像，這位本季SBL賽場最頂尖的控衛，在高中、大學時代，甚至被認為籃球生涯已經「Game Over」，不被看好能挑戰SBL殿堂，更遑論穿上每個籃球員夢寐以求的中華隊戰袍。

「別人越這樣看不起我，我越想要拚看看！」蔣淯安笑著說道，「從青年高中到台體大，我在外界眼中就是沒有未來性的那一種，受限我的身材條件，沒有多少人看好我能夠往更高層級去闖。」

被貼上「毫無未來性」的情況下，蔣淯安在大學3年級成為瓊斯盃光華隊國手，甚至還幫助台體大奪下UBA冠軍榮耀，隨後成功叩關SBL戰場，並一路成為台啤絕對主力。

笑著面對 無法改變的身高原罪





然而即便一次又一次的粉碎質疑，蔣淯安遭受的批評仍從未少過，從被戲稱為國王的人馬，到攻擊身高問題，確實也讓蔣淯安飽受了許多莫須有的罪名。

蔣淯安說，「其實我的個性很容易受到外界影響，以前常看到網友攻擊我的身高，甚至罵我是死矮子，但這是我無法改變的原罪。當時的我很在意，甚至曾想過不看不聽，會不會好一些，但後來這反而成為我武裝、突破自我的動力，就如同我前面說的，太在意旁人的看法，反而會失去自己原來的特色。」

從加入台啤開始，蔣淯安就在教頭周俊三麾下學習成長，而這位台灣籃壇傳奇控衛，確實也給了蔣淯安再進化的動力。

蔣淯安表示，「三哥(周俊三)無論比賽或訓練，都給了我很多的實戰指導，我甚至記得有一年球隊出國移地訓練，剛好我的機位在他旁邊，那一趟旅程他特別給了我很多建議與經驗談傳授，甚至是我剛進入球隊時，他就發現我在接球當下，持球的方式不對，還特別提醒我要改進，雖然可能只是1%、很細微的調整，但確實給了我很大幫助。」





正因為瞭解這1%細微調整所能帶來的差異與回饋，當穿戴Under Armour全新推出的「UA RUSH」系列時，對產品中的「礦物纖維」所給予運動員的能量回饋，以及強調RUSH帶來的〝1% more〞，能在運動表現上造成的差異性，蔣淯安也特別有感受；平常在場上總是滿場飛奔的蔣淯安說，「穿上UA RUSH，特別是左右變向切入，我感到更加不受拘束，甚至在比賽末段不會感覺那麼疲勞，有助於我在決勝期有更好的表現。」

MVP最後1%的挑戰 果敢勝敗一肩扛





蔣淯安本季成績表現亮眼，一路帶領台啤穩居例行賽龍頭大位，更被視為年度MVP的最大熱門。

蔣淯安強調，「進入SBL至今邁入第5季，自己從來沒拿過任何年度獎項，但還是以球隊的戰績為優先，因為我的個性是那種越想要，反而會出現反效果的狀況，所以我還是不預設任何立場，當然如果有機會，還是會試著去拚，或許年度第一隊也是個可以努力的目標。」



持續突破1%的極限，三壘安打紀錄保持人─張志豪的「專注」信念





中信兄弟明星外野手張志豪在2016年對義大犀牛隊賽事中，刷新了「鯊魚」鄭幸生開幕戰起連續場次安打紀錄，成為了職棒三壘安打紀錄保持人，張志豪表示，很多時候都是堅持到了最後一個打席才打出安打，職棒生涯5年，他相信不論賽事狀況如何，只要持續保有「專注」的信念，就能在球場上持續堅持、不斷突破。

「專注」─只要還有1%努力的空間，就絕對不要放棄。

張志豪在守備上擁有〝蜘蛛人〞的稱號，生涯中也不時上演蜘蛛人美技，但2018年球季下半季在爭奪聯盟全壘打王之際，卻讓張志豪經歷了職棒生涯頭一次遇到的體能撞牆期，身體與心理的雙重疲憊，張志豪認為是自己的自信心與專注度不夠，因而影響了球場上的表現。





張志豪透露，在多年的經歷後，讓他更加體悟到「專注」是極其關鍵的信念，比賽場上的選手每個人都有備而來，但有時候造成差異的關鍵點，就是缺乏「專注」，所以他才特地在手臂上刺青「專注」兩字，希望能時時提醒自己，尤其在平時的練習時，心中不斷告訴自己一定要做到，就差1%的努力、就能訓練到成為反射動作，隨著比賽張力，加上腎上腺素挹注，才可能完成壓根沒想到的不可能任務、達成完美的表現。

因此UA全新的RUSH訓練裝備，藉由創新的礦物纖維布料，以及符合肌肉動作的剪裁方式，不但降低了張志豪運動過程中的不適、讓他能全心「專注」在訓練或比賽上，其特殊的礦物纖維所給予的能量回饋，也幫助他能持續努力、追求1%的強度進化，創造最佳的專注度！





近年從安打型打者蛻變成重砲型選手，張志豪表示，非常感謝丘昌榮教練的提點，不斷鼓勵他試試看全力揮擊，這期間花了3到4年持續嘗試，一步一步才有2018年那座全壘打王的獎項，再次深刻感受到棒球就是多練習多嘗試，不去嘗試永遠不知道自己的極限在哪裡，2019年外界看好張志豪將迎來職棒生涯中的千安百轟百盜紀錄，張志豪表示將秉持自己「專注」的信念、持續去突破自己1%的極限！

Under Armour全新的RUSH系列產品，透過創新礦物纖維的協助，提供運動員最佳的能量回饋，幫助運動員動得更強、更耐久！身經百戰的蔣淯安與張志豪在2019年的賽事中依然持續朝著明確的目標前進，以每次更加成長1%、持續突破1%的極限而努力，Under Amour也與每一位盡力去拼的運動員們站在一起，將持續開發最新的科技裝備，幫助運動員們不斷登峰造極！