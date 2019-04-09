JHBL／UA Training全方位提升大成國中　球迷也能體驗校隊級籃球訓練

▲UAT x Basketball廣邀民眾體驗最扎實的籃球訓練營。（圖／記者湯興漢攝）



記者潘泓鈺／桃園報導

知名運動用品品牌Under Armour繼去年引進美國運動訓練中心頂級訓練系統─UA Training(後稱UAT)後，今年更是強化打造擁有職業籃球運動員訓練規格的「UAT x Basketball」籃球體能訓練，針對籃球賽事所需強化的肌群進行科學化鍛鍊，而即日起也廣邀民眾一同參加3場最全方位及科學化的訓練營。首場3月27日即邀請JHBL大成國中球員與民眾，在UA桃園中悅門市接受前WSBL女籃球星劉容杏指導的一系列「扎實訓練」。

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▲UAT x Basketball教練劉容杏。（圖／記者湯興漢攝）

UAT x Basketball 籃球訓練營，著重球員強化場上進攻、防守、轉換全方位訓練，提升速度、敏捷、爆發力與耐力。一共3場的課程，熱愛籃球愛好者和球迷朋友可自行到門市報名，與JHBL球員一同訓練，體驗籃球員的每日例行性操課，第一場活動在擁有300坪超大空間的UA桃園中悅門市展開。

「這次訓練的4大核心為『更好、更快、更強、更久』，強化籃球員在場上的速度、敏捷、爆發力與耐力，」劉容杏說道，「『更好』著重於下肢的訓練，『更快』則是運動神經的刺激，『更強』為動態核心整體肌力訓練，『更久』就是心肺的刺激，加強運動員能量系統。」

▲大成國中男籃隊主力柯舜凱、葉弈宏。（圖／記者湯興漢攝）



大成國中去年男女籃雙雙闖進JHBL八強賽，目標創造「桃園籃球元年」盛事，這次訓練營派出柯舜凱、葉弈宏兩名男籃主力，以及女籃隊長鄧伊汝與後場指揮官陳美秀接受訓練。經過1個小時的扎實訓練各個都汗流浹背，不過也從中學到不同的訓練觀念。

「雖然現在主打內線，但我希望未來能夠往全能型發展，這次的訓練讓我練到最弱的側邊力量，這對敏捷度非常有幫助。下肢感受度也非常強烈，未來持之以恆，一定能讓爆發力有所進步。」葉羿宏說道。

同樣也是坐鎮禁區的鄧伊汝則表示，自己身高不算高，下盤力量絕對是要不斷精進的重點，透過這次劉容杏教練所指導的彈力帶的訓練，能夠用最簡單的方式來強化這方面的訓練，另外，側斜肌的訓練也對於籃球場上協防很有幫助。

▲大成國中女籃隊長鄧伊汝與後場指揮官陳美秀。（圖／記者湯興漢攝）



「雖然我們受到球員斷層影響，今年男女籃都沒辦法像去年一樣打進八強，但還是很感謝Under Armour給予協助，安排新觀念的訓練營，來幫助我們球員成長。」大成國中教練溫志中說道，「我們學校跟其他JHBL強權相比，資源較為不足，Under Armour不僅為我們提供資源，還增加球隊的曝光度，對學校未來發展非常有幫助。」

另外兩場的UAT x Basketball訓練營，將在4月10日 UA信義忠孝門市，以及4月19日UA八德門市舉行，也將分別再邀請光榮國中、新民國中及安康高中的JHBL選手們與民眾一同訓練。而隨著JHBL八強決賽賽即將展開，UA也將在4月11日北中南推出3間應援門市，決賽期間在應援牆拍照打卡享購物優惠，4月12日到21日間全台UA門市再推優惠，為JHBL球員集氣加油。除了門市活動外，即日起前往JHBL夢幻球隊應援專區投票應援你的夢幻隊伍，更有機會抽中最新UA Anatomix Spawn Low籃球鞋，現在就與你支持的夢幻球隊一起戰在起點。

►UAT x Basketball 籃球訓練課程報名資訊:

UA信義忠孝門市: https://reurl.cc/gR1mR

UA八德門市: https://reurl.cc/zqEz0

▲大成國中籃球隊教練溫志中。（圖／記者湯興漢攝）