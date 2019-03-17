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HBL／永仁又是決賽吞敗！　南山李吟娸、陳昱潔飆雙十奪冠

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▲HBL南山高中挺進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）

▲南山高中奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

107學年度高中籃球甲級聯賽進入女子冠軍戰，不敗之師永仁高中對決擊敗衛冕軍的南山高中，雙方從開賽就打得糾纏，南山後來雖然一度領先雙位數，卻被永仁化解，末節雙方互相反超，倒數1分鐘南山僅領先1分，所幸李吟娸最終投進3分球奠定勝基，最終以65比61奪勝，永仁繼105學年度後再度於冠軍戰吞敗。

以全勝之姿挺進4強的永仁，前役面對北一女，沒有遇到太多困難，就以30分輕取奪勝，率先拿下冠軍戰門票，力拼隊史第三面，另一4強則為因傷兵不斷不被看好的南山，卻跌破眾人眼鏡一路壓著普門打，最終以77比59奪勝挺進冠軍戰。

請繼續往下閱讀...

此役從開賽就打得激烈，南山一度拉開到6分差，永仁隨即追分，讓南山僅以17比13暫時領先，第二節李吟娸再度跳出來幫助球隊得分，聯手陳昱潔打出一波6比0，雙方差距來到雙位數，林佳蓉雖然三分止血，難敵南山團隊再灌4分，李吟娸上半場就獨拿13分外帶7次助攻，助隊以37比26領先結束上半場。

下半場永仁吳瑋茹、林佳蓉打出一波9比2，比分差來到1分，陳昱潔回敬3分穩住陣腳，不過永仁持續追分，以5分差來到關鍵末節，林佳蓉連連得分，倒數5分鐘一記兩分球追到55平手，暫停過後吳瑋茹中距離跳投2分超前，但南山不甘示弱也反超，陳靳豫萱罰球中1後來到62比61領先。

倒數1分鐘，吳瑋茹犯規陳靳豫萱兩罰中1，李吟娸接著投進三分奠定勝基，終場就以4分之差奪勝，此役永仁林佳蓉飆出生涯新高28分、鄭慧慈則繳出23籃板，難敵南山兩人繳出雙十數據，包括李吟娸19分10籃板、 陳昱潔11分10籃板。

關鍵字： HBL冠軍戰永仁高中南山高中
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