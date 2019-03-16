HBL／無法上場想當助力　南山陳昱潔為楊秀琴拼回來

▲南山高中楊秀琴。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

HBL進入4強賽前，南山高中就頻傳傷兵，當家控衛楊秀琴後十字韌帶撕裂，內線陳昱潔則飽受左膝前側副韌帶、半月軟骨傷勢困擾，不過16日面對衛冕軍普門中學，陳昱潔卻打出好成績，狂砍19分9籃板助隊奪勝，賽後她表示，非常理解楊秀琴的心情，「特別想幫她拼回來！」

在U18大放異彩的陳昱潔，原本期待HBL能夠延續氣勢，更期待能對決普門，讓教練看見自己的進步，沒想到卻受到傷勢困擾，8強打得跌跌撞撞，「我不想讓隊友看到我很難過，其實我偷偷躲起來哭過幾次，但在大家面前還是笑笑的。」

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接著4強前，楊秀琴驚傳傷情，因後十字韌帶撕裂，甚至需要依靠拐杖行動，難以在4強撐起大局，聽到這個消息，陳昱潔坦言很難過，「我從8強這樣打過來，我也很懂那個感覺，她們有告訴我要加油，我也很像幫學姊拼回來。」

▲陳昱潔想為學姊拼回勝利。（圖／記者顏如玉攝）



所幸來到4強後，陳昱潔找回手感，儘管還是會有一點心理障礙，擔心再次受傷，「所以我上場就一直跟自己說平常心平常心，後來就忘記自己有受傷了。」

終於打進4強賽，自己卻不能上場，楊秀琴不諱言很難過很遺憾，也哭了好幾天，「但是沒辦法，遇到了就是要面對，當作是老天給我最大的考驗，我還是想當球隊的助力，把正面的心情帶給大家，而她們的精神也讓我很感動，沒有因為少了誰而低潮，反而利用這一點更努力。」

楊秀琴此役也有替補上場41秒，三分球2投0中，貢獻1籃板，「上場前教練就跟我說自己小心，如果有碰撞要放掉，因為她知道我的個性就會想衝。」，接下來楊秀琴預計將在5月開刀。