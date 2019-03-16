運動雲

> >

HBL／無法上場想當助力　南山陳昱潔為楊秀琴拼回來

ETtoday運動雲

▲HBL，南山高中，楊秀琴。（圖／記者顏如玉攝）

▲南山高中楊秀琴。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

HBL進入4強賽前，南山高中就頻傳傷兵，當家控衛楊秀琴後十字韌帶撕裂，內線陳昱潔則飽受左膝前側副韌帶、半月軟骨傷勢困擾，不過16日面對衛冕軍普門中學，陳昱潔卻打出好成績，狂砍19分9籃板助隊奪勝，賽後她表示，非常理解楊秀琴的心情，「特別想幫她拼回來！」

在U18大放異彩的陳昱潔，原本期待HBL能夠延續氣勢，更期待能對決普門，讓教練看見自己的進步，沒想到卻受到傷勢困擾，8強打得跌跌撞撞，「我不想讓隊友看到我很難過，其實我偷偷躲起來哭過幾次，但在大家面前還是笑笑的。」

請繼續往下閱讀...

接著4強前，楊秀琴驚傳傷情，因後十字韌帶撕裂，甚至需要依靠拐杖行動，難以在4強撐起大局，聽到這個消息，陳昱潔坦言很難過，「我從8強這樣打過來，我也很懂那個感覺，她們有告訴我要加油，我也很像幫學姊拼回來。」

▲HBL，南山高中，陳昱潔。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳昱潔想為學姊拼回勝利。（圖／記者顏如玉攝）

所幸來到4強後，陳昱潔找回手感，儘管還是會有一點心理障礙，擔心再次受傷，「所以我上場就一直跟自己說平常心平常心，後來就忘記自己有受傷了。」

終於打進4強賽，自己卻不能上場，楊秀琴不諱言很難過很遺憾，也哭了好幾天，「但是沒辦法，遇到了就是要面對，當作是老天給我最大的考驗，我還是想當球隊的助力，把正面的心情帶給大家，而她們的精神也讓我很感動，沒有因為少了誰而低潮，反而利用這一點更努力。」

楊秀琴此役也有替補上場41秒，三分球2投0中，貢獻1籃板，「上場前教練就跟我說自己小心，如果有碰撞要放掉，因為她知道我的個性就會想衝。」，接下來楊秀琴預計將在5月開刀。

關鍵字： HBL楊秀琴陳昱潔南山高中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

HBL／楊秀琴受傷教頭哭一天　南山打出團隊完成不可能任務

HBL／普門3連霸夢碎　教頭攬責：防守策略出問題

HBL／阻斷普門連霸夢　南山陳昱潔爆發砍19+9挺進冠軍戰

HBL／首度攻蛋很興奮　北一田桂禎靠隊友搞笑化解緊張

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

HBL／頭抬起來你們沒輸　陳定杰自己紅了眼眶

HBL／光復如願攻蛋　球隊教師何長仁照約定爬進球場

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

讀者回應

﻿

最新新聞

1觀察郭嚴文柔軟打擊　黃敬瑋單場4安

2翁瑋均勝兄弟一軍：他們沒全力打

3陳琥過於安逸缺乏狠勁　開季二軍

4HBL／南山能仁首度決賽交鋒

5猿二軍勝一軍！林振賢：沒有不能用的兵

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2你們沒輸　陳定杰紅了眼眶

3光復攻蛋　教師依約爬進球場

4大聯盟增設二刀流條款

5暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

下勾投手生存之道

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366