HBL／楊秀琴受傷教頭哭一天　南山打出團隊完成不可能任務

▲南山高中此役打出團隊。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

南山高中女籃本屆為HBL奪冠熱門，沒想到卻在4強前遭遇傷兵困擾，當家控衛楊秀琴後十字韌帶撕裂，也讓南山前景堪憂，沒想到16日對決衛冕軍普門中學卻打出團隊，最終以77比59奪勝挺進冠軍戰，教頭李陸臻直言，「真是完成了不可能的任務。」

李陸臻坦言得知楊秀琴傷缺時，讓她哭了一天，「這真的是給我很大的考驗，但經過一天後我就開始反思，這是老天爺給我的考驗，關關難過關關過，說不定危機就是轉機，而且為了楊秀琴大家也很拼，打出我從8強就開始要求的團隊，表現很棒。」

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▲南山高中楊秀琴。（圖／記者顏如玉攝）



從8強一路跌跌撞撞打進4強，李陸臻表示其實她一直不覺得會贏普門，而且從104學年度至今，已經對戰7連敗，「但是壓力不會在我們這裡，我們就想著完成不可能的任務，這場也可以說是最讓大家跌破眼鏡的一場球了吧。」

南山在備戰4強階段努力做好防守的腳步、灌輸團隊的概念，「同時也有很多前輩給我意見，給我不同的思維方式，也強化了球員的心理素質，很多學姊回來幫忙、應援團，也都讓我們很感謝，我們真的做到了，也讓我覺得很欣慰。」

接下來將和永仁爭冠，李陸臻說，「永仁就是那三巨頭，包括吳瑋茹、林佳蓉和鄭慧慈，我們會對中鋒做更強勢的防守，並封鎖林佳蓉的三分，不過我覺得這關都過了，明天就好好放開來打，至少我們已經完成了不可能的任務了。」