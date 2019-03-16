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HBL／就缺1個高中冠軍　永仁教頭盼8高三最後一場開心完賽

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▲HBL，永仁高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲HBL4強永仁高中擊敗北一挺進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

107學年度高中籃球甲級聯賽HBL進入4強賽，16日率先由永仁高中與北一女中爭取4強門票，最終永仁以69比39大比分奪勝，率先挺進決賽，賽後教練時超傑表示，這批球員跟他說就缺一個高中冠軍，「我的立場就是盡全力幫他們完夢，但也希望他們最後一場能快快樂樂、享受比賽。」

永仁此役從開賽就取得領先，上半場雖然被對手追得較緊，但下半場回神後，尤其防守打出來開始拉開比分，兩節僅讓對手拿下14分，最終就以30分大比分差贏球，再度挺進冠軍戰。

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▲HBL，永仁高中。（圖／記者顏如玉攝）

永仁高中有自己的農場，許多球員都是從國中就一路打到現在高中，時超傑說，現在這一批其實就是第一批國中，「我們那時候把人收足後，就有機會地開始培養他們，所以很多從高一就有機會上場，接近6年的時間，我們在她們的個性、心態上都做了很多努力。」

永仁這一批球員中就有8個高三生，即將畢業的同時，時超傑說，他只希望球員在高中三年不要留下遺憾，「她們跟我說，她們就缺一個高中冠軍，我站在教練立場當然是全力給予協助，但我只希望她們能夠盡全力，快快樂樂把最後一場球打完，享受比賽就好。」

隊長吳瑋茹就是從國中一路在永仁打到高三的其中一員，4強賽後她感性表示，真的非常捨不得，「打了這麼久終於到最後一場，我們賽前就有講了很多話，真的很捨不得，所以更想不留遺憾地完成比賽。」

▲HBL，永仁高中，吳瑋茹、鄭慧慈。（圖／記者顏如玉攝）

▲永仁高中隊長吳瑋茹。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HBL永仁高中時超傑
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