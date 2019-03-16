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HBL／鄭慧慈雙十聯手吳瑋茹19分　永仁30分大勝北一進決賽

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▲HBL，永仁高中吳瑋茹。（圖／記者顏如玉攝）

▲永仁高中吳瑋茹(白衣)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

HBL進入4強賽，16日女籃率先登場，由睽違3屆再度攻蛋的北一女挑戰全勝之姿挺進小巨蛋的永仁高中，雖然從開賽就落後，但仍能緊追比分，不過下半場卻意外進攻當機，3、4節都只拿下7分，最終只能以39比69大比分吞敗，永仁率先拿下冠軍戰門票。

本屆HBL女子組8強，呈現永仁、普門、南山三強鼎立局面，3支球隊還未開賽就被認為預約走3張4強門票，最後1張則由北一女驚險擊敗苗栗高商後拿下，不過「小綠綠」相對其他3支隊伍來的矮小，賽前周采臻就表示，要更加著重在防守，並且比過去更敢投敢打，才有一拼的機會。

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▲HBL，永仁高中。（圖／記者顏如玉攝）

挾帶著欲複賽全勝的氣勢，永仁在4強面對北一女，開賽就一波8比0，北一直到倒數7分24才靠著周采臻投進3分，不過永仁馬上再進球，首節打完就以12分領先，第二節雖然北一找回狀態拿下15分，但下半場卻崩盤，兩節各只拿7分，最終無奈以30分大比分落敗，賽後北一女教練駱燕萍表示，這兩週球隊做最多的就是防守的調整，但這場比賽卻沒能完整表現出來，也是最大敗筆。

永仁教練時超傑表示，其實複賽對上北一就清楚對方是快狠準的球隊，也有針對這個特性去做準備，而球員除了開賽較緊張外，下半場回神就打得很好，尤其在防守部分守得不錯，挺進冠軍戰後，他表示不設定對手，「只希望球員能好好享受比賽。」

此役永仁先發5人就有4人得分上雙，包括隊長吳瑋茹拿下全場最高19分7籃板6助攻，鄭慧慈繳出「雙十」15分、17籃板，林佳蓉14分、曾萱儀11分，北一僅有替補出賽的田桂禎拿下10分全隊最高。

▲HBL，永仁高中，鄭慧慈。（圖／記者顏如玉攝） 

▲鄭慧慈(白)繳出雙十數據。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HBL4強北一女永仁高中
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