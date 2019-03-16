HBL／阻斷普門連霸夢　南山陳昱潔爆發砍19+9挺進冠軍戰

▲南山高中陳昱潔攻下全場最高19分。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

107學年度高中甲級籃球聯賽16日進行4強賽，在永仁高中擊敗北一女率先挺進冠軍戰後，挑戰三連霸的普門中學接著對上南山高中，沒想到卻踢到鐵板，從開賽就落後，雖然一度追到3分差，但最終難敵南山，以59比77吞敗，南山拿下另一張冠軍戰門票。

儘管4強賽前因傷兵困擾不被看好，但南山卻不願低頭，從開賽就打出一波7比0，給普門帶來不小的困擾，接著U18國手陳昱潔、李吟娸接連進球，首節就以22比9領先，第二節陳昱潔率先進球將比分拉開到15分差，普門展開反攻，倒數33秒時追到3分差，南山郭靜雯隨即投進2分穩住陣腳。

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陳昱潔在春節期間就有左膝前側副韌帶、半月軟骨傷勢困擾，不過來到4強賽，上半場就攻下10分8籃板，幫助球隊以領先優勢進入下半場。

▲普門中學陳芷英。（圖／記者顏如玉攝）



第三節南山延續氣勢，打出一波6比0後，讓普門直到倒數6分鐘才由洪萱珈投進，不過普門至此猛追比分，一度打停南山，比分縮到5分差進入關鍵末節。李盈潔三分球率隊連拿7分再度拉開到雙位數差，普門到倒數5分鐘前只拿下3分，儘管暫停過後再拿2分，卻難挽回大局，最終只能以59比77無奈吞敗，普門無緣挑戰三連霸，將和北一女中爭奪季軍，南山則和永仁爭冠。

此役南山陳昱潔拿下全場最高19分外帶9籃板，陳靳豫萱貢獻16分9籃板，替補的李盈潔也有11分7籃板，普門以陳芷英17分全隊最高外帶10籃板，陳郁婷12分9籃板、李宜樺10分。