HBL／連文鈴飆7記三分預約新人后　明年要為學姊討回來

▲普門中學高一連文鈴(紅)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

107學年度高中甲級籃球聯賽女子季軍戰，普門中學在挑戰三連霸失利後，於季軍戰靠著高一連文玲三分球17投7中飆出生涯新高的21分，最終以70比59擊退北一女拿下季軍，連文鈴整季場均22分鐘能拿下11.1分，亮眼表現預約新人后之餘，她也喊出明年要為學姊討回冠軍！

前役普門對上傷兵頻傳的南山，被看好能拿下勝利，沒想到卻一路被壓著打最終吞敗，無緣三連霸，連文鈴回想昨天，一輸球就掉淚，因為她真的很想和學姊拼下冠軍，「但我們太緊張了，沒有放開來打、拿出應有的實力。」連文鈴透露，昨天哭完後，她特別和已經高三的學姊洪萱珈說，「明年要幫你們討回冠軍！」

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高一菜鳥季就獲得許多機會，連文鈴整季上場場均22.54分鐘，能貢獻11.1分、4.1籃板，季軍戰還砍下生涯新高的21分外帶4籃板5抄截，她表示非常感謝教練給他機會，「教練很大膽，不是在垃圾時間才讓我們上場，而是中途就讓我們上來打。」

從開季以來，普門教練廖哲億說，他就跟所有高一說，當你加入球隊並可以幫助球隊開始，就要努力去爭取新人后，而談及連文鈴，廖哲億坦言她在打比賽還是會畏懼，「他應該要更能、也更勇敢去打大比賽。」