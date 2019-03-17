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HBL／菜鳥連文鈴飆生涯新高21分　普門大勝北一拿季軍

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▲HBL，普門中學，連文鈴。（圖／記者顏如玉攝）

▲普門中學菜鳥連文鈴。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

107學年度高中甲級籃球聯賽17日率先進行女子組季軍戰，由普門中學對上北一女中，最終靠著菜鳥連文鈴一人拿下21分生涯最高，外帶4籃板5抄截，最終以70比59擊退北一，拿下季軍。

北一女今年睽違3屆再闖小巨蛋，4強賽面對全勝的永仁高中，下半場難以抵抗「三巨頭」在禁區內肆虐，兩節僅拿14分，最終以39比69大比分落敗，另一4強則事挑戰三連霸的普門中學對上因傷兵困擾不被看好的南山，沒想到卻從開賽就一路落後，雖然一度追到3分差，但下半場難以延續氣勢，最終以59比77吞敗。

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北一與普門曾在8強首戰相遇，當時普門以78比58大比分奪勝，如今再度相遇，北一田桂禎表示要比4強更放開來打，普門洪萱珈則說，接受前役的失敗以後，這場要抬起頭來好好應戰。

▲HBL，普門中學，陳郁婷。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳郁婷。（圖／記者顏如玉攝）

此役雙方從開賽就打得糾纏、互有領先，首節打完北一女以14比16些微落後，第二節普門打出一波5比0，接著連文鈴連兩記三分拉開比分來到10分差，雖然田桂禎投進壓哨兩分，但北一整節只拿8分，以22比38持續落後。

下半場雙方互有進球，北一在末節打出一波7比2比分縮小到9分差，但普門持續猛攻，比分再度來到雙位差，周采臻暫停過後三分球進可惜難挽回大局，最終北一以59比70吞敗。

普門替補高一菜鳥連文鈴拿下21分寫下HBL生涯新高同時也是全場最高分外帶5抄截，陳芷英13分8籃板、陳郁婷13分9籃板，北一部分，先發5人僅宋淑萍得分上雙15分、替補的田桂禎貢獻13分7籃板。 

▲HBL，北一女中，宋淑萍。（圖／記者顏如玉攝）

▲北一女宋淑萍。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HBL季軍戰北一女普門中學
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