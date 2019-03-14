中學五人制／教頭大讚穩定　博愛隊長黃永竣要超越U18哥哥

▲竹縣博愛隊長黃永竣。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組冠軍戰，擔任竹縣博愛隊長的黃永竣踢進追平球，最終助隊以2比1擊敗苗栗博愛，賽後教練劉祥興相當肯定黃永竣表現，表示他對自己要求很高、一直都很穩定發揮，但黃永竣卻不滿意，認為這次進球數變少了。

小學二年級因為哥哥黃侑威而開始踢球，黃永竣練到現在國三了，表示一直都非常開心，從來沒有後悔過，「而且我從小到大都是先發，很有成就感，只有一年級的時候坐過幾場，應該是因為教練很信任我，才給我機會。」

請繼續往下閱讀...

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）



這次冠軍戰中，建國率先進球，不過黃永竣在不到1分鐘內馬上進球追平，帶起球隊氣勢後，下半場隊友林柏安再進一球，最終得以2比1驚險奪勝，不過黃永竣對自己表現不滿意，「控球感覺比以前緊張，射門也壓不下來，這次錦標賽我只有踢進6球，但上次錦標賽預賽的時候我就踢進15球，不過可能也跟右膝不適有關。」

踢了這麼久，犧牲掉許多假日的娛樂時光，終於嚐到勝利果實，黃永竣說，拿到冠軍就是感覺很爽，感覺以前的努力都值得了，也更想持續拼五人制，「我已經踢五人這麼久了，腦袋都是五人的東西，也沒打算拼11人，未來也希望能選上五人制代表隊，在阿迪爾麾下學習。」

已經國三的黃永竣預計未來將到哥哥的學校民雄農工就讀，談及自己的實力，他坦言和今年入選U18五人制代表隊的哥哥還有段差距，「我覺得我現在國中階段的實力應該比他國中時好，但他現在高二了、很強，也一直是我的目標，我非常想要超越他！」