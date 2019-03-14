運動雲

> >

中學五人制／教頭大讚穩定　博愛隊長黃永竣要超越U18哥哥

ETtoday運動雲

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)，黃永竣。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

▲竹縣博愛隊長黃永竣。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組冠軍戰，擔任竹縣博愛隊長的黃永竣踢進追平球，最終助隊以2比1擊敗苗栗博愛，賽後教練劉祥興相當肯定黃永竣表現，表示他對自己要求很高、一直都很穩定發揮，但黃永竣卻不滿意，認為這次進球數變少了。

小學二年級因為哥哥黃侑威而開始踢球，黃永竣練到現在國三了，表示一直都非常開心，從來沒有後悔過，「而且我從小到大都是先發，很有成就感，只有一年級的時候坐過幾場，應該是因為教練很信任我，才給我機會。」

請繼續往下閱讀...

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

這次冠軍戰中，建國率先進球，不過黃永竣在不到1分鐘內馬上進球追平，帶起球隊氣勢後，下半場隊友林柏安再進一球，最終得以2比1驚險奪勝，不過黃永竣對自己表現不滿意，「控球感覺比以前緊張，射門也壓不下來，這次錦標賽我只有踢進6球，但上次錦標賽預賽的時候我就踢進15球，不過可能也跟右膝不適有關。」

踢了這麼久，犧牲掉許多假日的娛樂時光，終於嚐到勝利果實，黃永竣說，拿到冠軍就是感覺很爽，感覺以前的努力都值得了，也更想持續拼五人制，「我已經踢五人這麼久了，腦袋都是五人的東西，也沒打算拼11人，未來也希望能選上五人制代表隊，在阿迪爾麾下學習。」

已經國三的黃永竣預計未來將到哥哥的學校民雄農工就讀，談及自己的實力，他坦言和今年入選U18五人制代表隊的哥哥還有段差距，「我覺得我現在國中階段的實力應該比他國中時好，但他現在高二了、很強，也一直是我的目標，我非常想要超越他！」

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足竹縣博愛黃永竣黃侑威
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

推薦閱讀

中學五人制／慶幸帶到這批球員　博愛教頭想把首冠送阿迪爾

中學五人制／竹縣博愛2比1退苗栗建國　隊史首度封王

中學五人制／鎮守佳里大門教練直讚　王柏翰曾入U13、U15

中學五人制／努力這麼久就是要對爽文　佳里挺進4強達標

熱門新聞

羅瑞將出手機會讓給林書豪　無私應援助豪哥近3戰狀態回升

中職／從沒看過狀況這麼好的林智勝　伯納希望開季帶他

中職／挑戰300轟不是目標　林智勝認命專職代打

中職／伯納一句話讓黃恩賜覺醒！中繼2.2局飆速148公里

入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

林書豪在多倫多找到「家」　范弗利特輕量訓練接近復出

讀者回應

﻿

最新新聞

1大馬公開賽／林丹首戰周天成拼過關

2打給爸爸看！　郭阜林朝全勤邁進

3廖健富掃安打　向日本學習技術

4湖人不能打詹皇還是熱愛季後賽

5決賽名單4搶2　南華有望隊史首度4強

熱門新聞

1羅瑞無私應援助豪哥近3戰狀態回升

2伯納從沒看過狀況這麼好的林智勝

3挑戰300轟不是目標　林智勝認命代打

4黃恩賜覺醒！中繼2.2局飆速148公里

5陳金鋒當年春訓暴走都無法進開季名單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

下勾投手生存之道

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366