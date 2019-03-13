中學五人制／重演南區冠軍戰　佳里PK勝爽文復仇成功挺4強

▲中學五人制，南市佳里PK勝中市爽文。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽進入全國8強階段，南市佳里再度與中市爽文相遇，上次兩軍在南區決賽相遇，當時爽文以3比0力退佳里，這次戲碼逆轉，佳里從落後拼到追平，再到PK賽，最終以7比6奪勝挺進4強「復仇成功」，接下來將對上苗栗建國爭奪冠軍戰門票。

佳里前年轉戰11人制，直到去年才回到五人制，為了喚醒球員記憶，教練吳谷峰不停播放影片、重複講解觀念，在南區就以全勝之姿闖進冠軍戰，可惜面對中部強權爽文，難以破解對方戰術，最終以0比3吞敗。

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▲佳里和爽文去年年底在南區複賽相遇過。（圖／記者顏如玉攝）



南區複賽結束後，佳里積極補強，在戰術、防守方面都做調整，另外也特別設定兩組人轉換戰術，就是為了對付爽文，吳谷峰說，「我們努力這麼久就是為了這場，所以也用最佳陣容去應戰。」

全國8強佳里與爽文再度相遇，這次佳里在第7分鐘就率先進球，不過爽文也不甘示弱，第18、22分鐘也分別進球反超，但開心沒多久，佳里又進一顆追平，雙方鏖戰到延長賽後又各進一球，以3比3進入PK賽，佳里守門員、同時也是U15代表隊的王柏翰率先守住球，接著對手又一球沒能射進後，佳里在PK就以4比3驚險奪勝挺進4強。

佳里贏球後，球員一度感動到淚灑球場，吳谷峰也激動與球員擁抱，「努力這麼久就是為了這一刻，我們目標就是4強，他們也達成了！」。而爽文無奈吞敗後，教練李名宥坦言，主力球員受傷，加上球員有斷層，沒有把握有機會的進球，「不過比賽本來就有輸有贏，我們會積極修正，為聯賽做準備。」

▲南市佳里挺進4強。（圖／記者顏如玉攝）