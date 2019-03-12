中學五人制／南區冠軍爽文落分組第二　教練自認負最大責任

▲中學五人制，中市爽文以分組第二進入全國8強。（圖／李名宥提供）



記者顏如玉／台北報導

在中學五人制南區複賽中擊敗南市佳里拿下冠軍的中市爽文，來到全國決賽後被看好會以分組第一晉級，沒想到卻在小組賽最後一戰敗給北市龍門，教練李名宥坦言，自己在調度上太過大膽，還沒確定分組第一就做這樣的決定，「教練自己要負最大的責任。」

成軍3年多的中市爽文，去年5月在聯賽封王後，來到錦標賽也不減氣勢，於南區複賽一路打進冠軍戰，又以3比0大勝佳里，以南區冠軍之姿挺進全國決賽，被看好能在C組以分組第一進入全國8強，沒想到卻踢到鐵板，在小組賽最後一戰以1比2不敵龍門，驚險以分組第二晉級。

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小組賽最後一戰，李名宥坦言在還沒確定會拿到分組第一的情況，自己就調度過於大膽，「我給國一、國二很多上場的機會，想讓他們去學習，但當然風險也比較大，再加上國三的表現不太理想，狀況沒有很好，導致輸球。」

在南區複賽結束後，爽文在這幾個月中雖然沒有比賽，但仍找許多球隊來移地訓練，甚至到嘉義、新竹等地移地訓練，和當地強權友誼賽，「全國決賽有6到8隊都具有奪冠的實力，所以我們也是場場艱辛，不過仍會努力朝著全國4強的目標邁進。」

▲中市爽文(藍)小組賽不敵北市龍門。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）