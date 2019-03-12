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足球外交24日台北主場對索羅門群島　暌違13年再碰邦交國

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▲▼ 索羅門群島足球國家隊 。（圖／翻攝自大洋洲足總官網）

▲ 索羅門群島足球國家隊 。（圖／翻攝自大洋洲足總官網）

記者林育正／綜合報導

中華男足今年第一場主場賽事，將在24日碰上索羅門群島，而這也是2006年對決聖多美普林西比後，男足再次與邦交國交手。

索羅門群島位在南太平洋，與台灣擁有長達35年的邦交歷史。2017年10月下旬蔡英文總統就以「永續南島，攜手共好」為宗旨，走訪索羅門群島、馬紹爾群島、吐瓦魯等地。索羅門群島目前FIFA世界排名143名，成員多效力國內足球隊，但也有少數成員前往斐濟、紐西蘭等地踢球。

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在台灣的邦交國中，有幾個足球實力不俗的友邦，如南美洲的巴拉圭、中美洲的宏都拉斯等，不過近年來卻少與友邦在足球場上有機會交鋒。上一次已經要追溯到2006年，友誼賽請到當時仍有邦交的聖多美普林西比，雙方2比2踢平，但兩國於2016年斷交。

而在2002年適逢日韓世界盃，全民瘋足球的時期，當年台灣也兩次與邦交國交手。分別是2比5敗給格瑞納達，以及0比3輸給聖克里斯多福及尼維斯。那年在世界盃殺進8強的大黑馬塞內加爾，更受政府邀請來台踢表演賽，最後卻被人當盤子演出一場鬧劇，球員在五星級飯店買春招妓上演「肉體外交」。

此外自從1998年以來，每一屆世界盃足球賽都有台灣邦交國亮相，最佳成績是塞內加爾在2002年，以及巴拉圭在2010年闖進8強。不過每屆皆有邦交國出賽的紀錄，在2018年俄羅斯世界盃中斷。

▲▼東亞盃,中華男足 。（圖／足協提供）

▲中華男足 。（圖／足協提供）

關鍵字： 中華男足邦交國索羅門
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