中學五人制／車禍更激發不願放棄的心　南澳積極訓練補強

▲中學五人制，宜縣南澳高中國中部全隊僅5人。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組決賽中，要說哪支隊伍最具韌性、最具體能，非宜縣南澳莫屬，全隊僅5人從複賽就打得艱辛，每個人場場打滿全場，還曾延長到PK奪勝，來到決賽同樣是5人打天下，其中兩位球員還曾在2月發生車禍，但這一點不影響這群孩子的拼勁，反而更努力訓練，期盼能拿下好成績。

南澳較為偏鄉，本來人數就不多，原本南澳國中足球隊僅2位球員，直到後來別的項目轉來，才剛好湊齊5個人，今年得以首度參加錦標賽，就展現強烈拼勁，一天連兩戰打進PK賽還奪勝，最終在北區複賽拿下第六名，挺進全國16強決賽。

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沒想到，南澳足球隊卻在2月遭遇嚴重車禍，所幸兩名球員僅受傷沒有生命危險，但其中一位較為嚴重，還進行了清創手術及縫針，教練江茜亞說，「他直到比賽前兩個禮拜才拆線，上禮拜才跟著練，所以我們也不敢放太強的強度給他。」

南澳國中全國才5人，其中4個還是國三生，1個國一，再加上附近小學不再招收足球員，基層沒有來源，也表示南澳國中未來可能不會再有足球隊，今年將會是最後一次參賽，但現在又面臨隊友受傷，江茜亞說，「受傷的球員還想上場，而其他三個球員則是更加積極訓練，非常想要幫助隊友、補強他們的空缺，每個人都不想放棄。」

只可惜，南澳在全國小組賽中打平中市福科後，接連不敵苗栗建國、屏縣瑪家，最終無緣挺進8強。