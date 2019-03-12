中學五人制／盼提高桃園整體實力　中興借鏡日本擬辦聯賽

▲中學五人制，桃市中興(白)。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽進入全國決賽，但桃園市卻僅有中興一支球隊擠進16強，教練蘇豐雄表示，因此他特別希望能在桃園辦室內聯賽，拉高整個桃園的水平，也能讓自己的球隊持續進步，「不過目前還有些限制，還在跟各個球隊的教練接洽、溝通。」

據蘇豐雄表示，桃園在國小階段有約30幾支足球隊，但來到國中可能因為課業考量，很少有球員持續足球路，僅剩大概6間國中球隊，而中興就是其中一所，雖然是社團性質，但中興在聯賽、錦標賽成績都相當不錯，去年還拿下錦標賽第二名。

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但綜觀比賽，桃園也僅有中興挺進16強，蘇豐雄說，所以他希望能在桃園市內辦個聯賽，提升桃園整體的水平，大家一起進步，「日本教練為什麼會來台灣？因為這樣能夠帶起亞洲實力，讓世界看見亞洲，這是我之前參加日本教練研習營學到的，而我也想借鏡來桃園市。」

不過，要辦理聯賽目前還受到多方限制，蘇豐雄坦言，各個國中距離遠，練習時間又不同，還有場地也沒有喬攏，所以聯賽還在接洽討論中，「若是能辦起來，希望能比照聯賽方式有主客場制，每週到不同學校進行比賽交流。」

▲桃市中興vs南市佳里。（圖／記者顏如玉攝）