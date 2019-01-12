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中學五人制／南澳5人打滿全場　一天兩戰還延長PK勝超猛

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▲中學五人制，宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，宜縣南澳整支隊伍只有5人。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽進入8強賽，12日宜縣南澳先是早上以1比3不敵北市北投落入排名賽，下午對上桃市中興則是打到延長PK驚險勝出，整支隊伍僅5人，但南澳卻堅持到最後一刻，拼勁令人感動，到場支持的校長江子文更是大讚球員打得非常好。

南澳國中足球隊僅5人，等於打五人制比賽每個球員都要撐全場，沒有換人的空間，而錦標賽一次又要打一週，更是考驗球員的耐力，南澳從比賽第一天就展現拼勁，一路挺進賽前預設的8強目標後，12日要爭取4強名額。

▲中學五人制，宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

▲呂傑克PK時擔任守門員擋下2球，自己也射進一球。（圖／記者顏如玉攝）

早上對上北投，南澳以1比3吞敗落入五到八名排名賽，僅休息幾個小時就迎接第二戰對上中興，雙方以1比1戰到延長後仍難分出勝負，進入PK大賽，靠著呂傑克擋下前兩球，最後一球門將又射進，最終南澳以3比2驚險奪勝，一天拼戰了90分鐘後，終於闖進五、六名排名賽。

對於南澳堅持不懈的表現，江子文給予極大的肯定，「一天打兩場還能不放棄，真的表現非常好，上次我也有帶他們去吃牛排，這次比賽同樣也會帶他們去吃東西，希望能鼓勵他們持續努力。」，南澳北區複賽最後一戰將在13日上午10點對上新北自強爭五、六名。

▲中學五人制，宜縣南澳。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足宜線南澳PK
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