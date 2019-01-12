中學五人制／一週練1小時人難齊　北市龍門首參賽仍闖8強

▲中學五人制，北市龍門(橘)闖進8強不敵北市蘭雅，但仍拿下全國16強決賽門票。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，首次參賽就闖進8強的北市龍門，其實並非學校的校隊，甚至不是學校編制內的社團，教練衛政男表示，這批球員一個禮拜只練一個小時有時候還不齊，不過因為從小就是同個俱樂部出來的，默契都在，所以表現也相當不錯。

帶領球隊大約有4、5年的衛政男表示，因為龍門為升學型學校，不太支持球員出來比賽，而「足球社」不是校隊不是體育班甚至不在學校編制內，因此過去都只能選擇一個比賽（聯賽）來參賽，直到今年才首度參與錦標賽，「還是希望能讓小孩有多一點比賽的機會，不要只是讀書而已。」

目前龍門主力都是國二生，衛政男說，他們幾乎都是同一批俱樂部出來的，「我們足球社就是希望讓這些從小就有在踢球的小孩能繼續踢球，不然國中都沒什麼地方能踢球，但這也有一個缺點，就是素人比較不容易近來，因為我不可能花時間在教他們基本動作，而且每個禮拜我們也只練一小時，人又很難齊全，素人就會很辛苦。」

對於以俱樂部的方式經營學校足球社，衛政男認為是不錯的選擇，「其實很多學校也是這樣的經營方式，未來不一定要走足球路，但讓他們能有一個地方、社團持續踢下去，以『念書找球踢』的方式，鼓勵他們繼續踢球，我覺得很不錯。」