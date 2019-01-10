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中學五人制／錦標賽處女秀奪勝　台東大武要8強還不夠好

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▲中學五人制，台東大武(綠)、桃市文昌(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制錦標賽北區複賽，台東大武(綠)首戰擊敗桃市文昌(藍)。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

2017年和女足一同成立的台東大武國務鞥男足，今年首度參與中學五人制錦標賽，首戰就以6比2擊敗桃市文昌，不過教練潘杰鑫表示，這樣的「處女秀」還不夠好，「可能因為第一次來這樣的大場面放不開，但我們目標是至少北區8強，好讓下學期還有比賽可以參加。」

大武男足收的球員都是小學踢過球的球員，潘杰鑫說，這屆剛好學生都留在家鄉，相對人數比較多，但其實也才10人，其中七年級就有7個，無法參與11人制比賽，而上禮拜他們才結束嘉義舉辦的五人制南區聯賽，雖然贏下第一場，但後兩場皆敗遭到淘汰。

▲中學五人制，台東大武(綠)、桃市文昌(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

休息兩天就來到北部參與錦標賽北區複賽，潘杰鑫說，「之前我們都只在縣內比賽，那時候只有幾支球隊參賽，球員就能很放得開踢，但第一次出來看到這麼大的場面，他們難免會緊張，而且剛升上國一心智還不夠成熟，沒能拿出該有的表現。」

雖然首戰收下勝利，但教練、球員都將目標放在北區8強、拿下全國賽門票，因此後面的比賽才是真正的挑戰，「其實小朋友要練球很辛苦，不能占用上課時間，六日大家出去玩他們又要來練，之前還有整整3個月為了訓練他們都沒能放假，就是希望能擠進全國決賽，不然下學期都沒比賽了很可惜。」

▲中學五人制，台東大武(綠)、桃市文昌(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足台東大武
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