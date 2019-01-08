中學五人制／當球員又當守門　五峰女將蔣宥恩曾練國樂隊

▲新北五峰國中蔣宥恩要當球員又要支援守門。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，新北五峰國中有一女將蔣宥恩，不僅擔任球員和男生抗衡，時不時又支援守門員擋下強力射門，國小參與校隊的她表示自己已經很習慣面對男球員，因此來到國中照樣能和男生「硬扛」。

目前國一的蔣宥恩，小四以前曾是國樂隊的成員，她坦言自己越練越沒興趣以外，也覺得自己沒辦法練到很厲害，因此毅然決然轉換跑道，選擇來到足球場上奔馳，並從社團考進大豐國小校隊，和男生一塊練球。

因為球隊人數不夠，蔣宥恩小學時就需要擔任守門員，也因此對守門不陌生，來到國中後，教練陳俊兆指出，因為主戰守門員受傷無法出賽，因此有經驗的蔣宥恩也需要擔任守門支援，「表現算還可以，就是有幾個小失誤導致被進球，但以這樣的練習量，我覺得已經不錯了。」

球員、守門員轉換，蔣宥恩說，其實這是很正常的情況，而且她兩個位置都很喜歡，不會在意自己是什麼角色，只要能幫助球隊就好。除了自己參與足球，蔣宥恩去年也相當關注世足賽，並表示自己最支持的就是英格蘭，「因為他們很厲害啊，尤其是凱恩(Harry Kane)，他現在在熱刺的比賽我也會關注。」