中學五人制／學校、國家隊兩頭燒　復興教頭張仟縈有點頭痛

▲張仟縈目前擔任北市復興高中及國家U20代表隊教練。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組北區複賽，最終由北市復興高中擊敗花蓮高工拿下第一，主帥張仟縈除了是學校教練，還是U20代表隊教練，剛率隊拿下亞洲盃資格，即將在6月迎來比賽，但在此之前還有中學五人制決賽要拼，讓他坦言煩惱，「目前還在思考怎麼去解決兩頭燒的問題。」

復興高中足球隊甫成立就找來張仟縈擔任教練，去年先是參加11人制聯賽，今年由高二主力首度參與五人制錦標賽，高一則持續拿11人制當磨練，「我們主要還是以五人制為主，目標就是要在錦標賽、聯賽這兩個年度最重要的五人制比賽中，取得全國前三。」

▲復興高中(黃)也有多位球員為代表隊成員。（圖／記者顏如玉攝）



「老鷹」張仟縈為前中華五人制隊長，披了16年國家隊戰袍，還曾在2004年台灣舉辦的世界盃五人制中，面對烏茲別克之戰攻進1球，寫下台灣五人制的歷史，今年亞洲盃五人制他以隊長之姿最後一次為國出征，可惜沒能率隊拼破8強、遺憾告別。

退役後，張仟縈被找來擔任復興高中教練，並在去年出任U20五人制主帥，學校、國家隊兩頭燒的他，剛剛帶領U20殺進亞洲盃會內賽，在中學五人制錦標賽中，也率復興勇奪北區第一。

不過讓張仟縈煩惱的，卻是接下來的賽事，預計1月18日開始U20集訓，接著2、3、4、5月也都會有集訓，但他仍有學校隊伍要帶領，3月以後有聯賽、錦標賽決賽要比，「去代表隊就會忽略學校，雖然也有其他教練會幫忙帶，但總不如自己來得了解球員，可能就會影響之後的表現，這是蠻大的問題。」

其實不只教練，許多球員也需要兩頭燒，復興陣中就有5位選手為U17代表隊成員，平時需要到嘉義集訓，和隊友相處時間減少，張仟縈說，「不只我們，民雄農工、來義中學或瑞祥高中等也都會有同樣問題，這真的是個蠻難的問題，我還沒找到解決的辦法，但現階段就是盡全力去練。」