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中學五人制／驚艷球員一年進步大　北市復興校長到場給肯定

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▲中學五人制，北市復興校長鄭雅芬。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，北市復興校長鄭雅芬到場鼓勵支持。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽高男組北區複賽最後一天，北市復興高中校長鄭雅芬特別到場為球隊加油，還發放紅包鼓勵，鄭雅芬表示，校方相當支持學生多元發展，而她也會每年都抽空來為體育班加油，「我不會論成績，而是希望學生能從中去學到經驗。」

復興高中體育班有四個項目，包括撞球、空手道、柔道及五人制足球，而足球是新增項目，目前僅成立2年，鄭雅芬說，通常每個運動項目她都會選擇年度最大和一個次要的比賽，盡量安排時間到場來看，「我希望能給球員鼓勵，成績是次要的，最重要的是他們參與學習、從比賽中所得到的經驗。」

▲中學五人制，北市復興，教練張仟縈。（圖／記者顏如玉攝）

▲北市復興由前五人制國腳「老鷹」張仟縈擔任教練。（圖／記者顏如玉攝）

復興足球隊雖然才成立兩年，但足球隊卻已經能在錦標賽拿下北區第一，鄭雅芬說，對於這樣的成績校方給予很大的肯定，也相當珍惜，「我們球員最大才高二，在張仟縈的帶領下能夠進步神速、有這麼堅強的實力，就校方立場來講，我們是很驚豔的，也很謝謝教練。」

復興高中在錦標賽5日的賽程中一日兩戰，鄭雅芬不僅早上就在賽前到場支持，冠軍戰也不缺席，在賽後也帶球員聚餐，「不管比賽結果如何，飯總是要吃的，而這也是一種鼓勵學生的方式，肯定他們的表現。」而復興球員也用成績報答校方，最終以2比0擊敗花蓮高工勇奪北區第一。

▲中學五人制，北市復興。（圖／記者顏如玉攝）

▲復興最終勇奪北區第一。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足北區複賽北市復興
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