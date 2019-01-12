中學五人制／俱樂部經營僅練假日無礙　苗栗建國放眼全國4強

▲中學五人制，苗栗建國國中目標全國4強。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，闖進8強拿下全國16強覺賽門票的苗栗縣建國中，以俱樂部模式經營球隊，雖然一週僅練六日但實力仍相當堅強，教練陳裕斌表示，他對球員有信心，球員自己也很有目標，就是要打進全國4強。

建國會有球隊，就是為了接受目前這批主力，從蟠桃國小就一同升上國中到現在國三，陳裕彬回憶，「當初只是希望能讓小朋友繼續踢球，而最近的就是建國，雖然學校方面不如排球、田徑那麼支持，不過仍提供我們環境，支持我們想要孩子多元發展的理念。」

▲苗栗建國國中教練陳裕彬。（圖／記者顏如玉攝）



以俱樂部方式經營的建國，一個禮拜僅練六日兩天，不會佔用到平時上課時間，不過球員憑著對足球的熱愛和團結，還有家長們願意投入支持，陳裕彬說，「雖然中間會有課業的問題，像這次我們出來比賽，球員也都要帶書出來讀，不過家長這一路看到孩子們的成長，還是會讓他們練球。」

從國小看這批球員到現在，陳裕彬欣慰地說，和以前比起來真的穩定很多，戰術配合上也提升了，「為了比賽我們賽前也和很多強隊交流，然後再針對我們的缺點去做改善，所以這次蠻有信心的。」

去年曾拿過體育署盃第四名，建國在這次的錦標賽中，已經完成第一階段目標闖進北區8強，「現在我比較擔心他們會有疲勞的問題，畢竟我們只練六日，一到五完全沒有練，體能上會有差，對他們來說很辛苦，但他們也很願意投入，我們才能把目光放遠一點，最終目標要闖進全國4強。」

▲苗栗建國國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）