運動雲

> >

中學五人制／俱樂部經營僅練假日無礙　苗栗建國放眼全國4強

ETtoday運動雲

▲中學五人制，苗栗建國國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，苗栗建國國中目標全國4強。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國男組北區複賽中，闖進8強拿下全國16強覺賽門票的苗栗縣建國中，以俱樂部模式經營球隊，雖然一週僅練六日但實力仍相當堅強，教練陳裕斌表示，他對球員有信心，球員自己也很有目標，就是要打進全國4強。

建國會有球隊，就是為了接受目前這批主力，從蟠桃國小就一同升上國中到現在國三，陳裕彬回憶，「當初只是希望能讓小朋友繼續踢球，而最近的就是建國，雖然學校方面不如排球、田徑那麼支持，不過仍提供我們環境，支持我們想要孩子多元發展的理念。」

▲中學五人制，苗栗建國國中教練陳裕彬。（圖／記者顏如玉攝）

▲苗栗建國國中教練陳裕彬。（圖／記者顏如玉攝）

以俱樂部方式經營的建國，一個禮拜僅練六日兩天，不會佔用到平時上課時間，不過球員憑著對足球的熱愛和團結，還有家長們願意投入支持，陳裕彬說，「雖然中間會有課業的問題，像這次我們出來比賽，球員也都要帶書出來讀，不過家長這一路看到孩子們的成長，還是會讓他們練球。」

從國小看這批球員到現在，陳裕彬欣慰地說，和以前比起來真的穩定很多，戰術配合上也提升了，「為了比賽我們賽前也和很多強隊交流，然後再針對我們的缺點去做改善，所以這次蠻有信心的。」

去年曾拿過體育署盃第四名，建國在這次的錦標賽中，已經完成第一階段目標闖進北區8強，「現在我比較擔心他們會有疲勞的問題，畢竟我們只練六日，一到五完全沒有練，體能上會有差，對他們來說很辛苦，但他們也很願意投入，我們才能把目光放遠一點，最終目標要闖進全國4強。」

▲中學五人制，苗栗建國國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲苗栗建國國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足俱樂部苗栗建國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

中學五人制／女足國腳協助指點　新北明志主力放11人

中學五人制／練習時間因課業被剝奪　竹縣新湖教頭好頭痛

中學五人制／心態要再成熟　竹縣東興首參賽目標達成50%

中學五人制／錦標賽處女秀奪勝　台東大武要8強還不夠好

熱門新聞

SBL／NBA等級強森加盟4戰全勝　麥班達：璞園陣容更完整

adidas超神外套　突顯張鈞甯好身材、彭于晏帥氣升級

中職／陳鴻文是清白的！　政論節目誹謗放水遭起訴

SBL／台銀一次換掉雙洋將　台啤帥哥射手愛德嚇到了

亞足賽／2分鐘進2球　衛冕軍澳洲3比0退巴勒斯坦取首勝

勇士5巨頭到位！卡森斯復出首戰先發　柯爾自曝跟他一樣火爆

讀者回應

﻿

最新新聞

1中學五人俱樂部經營建國放眼全國4強

2南韓1比0勝吉爾吉斯晉級16強

32分鐘內連進2球　澳洲取亞足賽首勝

4麥班達：強森讓璞園陣容更完整

5中學五人制錦標賽北區8強出爐

熱門新聞

1麥班達：強森讓璞園陣容更完整

2張鈞甯、彭于晏詮釋adidas神單品

3陳鴻文清白！政論節目誹謗放水遭起訴

4SBL／洋將換人超快　愛德嚇到了

52分鐘內連進2球　澳洲取亞足賽首勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366